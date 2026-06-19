Останніми роками чисельність запилювачів у багатьох регіонах світу скорочується

Бджоли є одними з найважливіших помічників у саду та на городі. Саме вони запилюють безліч рослин, допомагаючи отримувати щедрі врожаї фруктів, ягід і овочів. Створення саду, дружнього до бджіл, не потребує великих зусиль – достатньо висадити рослини, які багаті на нектар і пилок. Які рослини посадити, пишуть «Новини.Info».

Чому варто підтримувати бджіл

Останніми роками чисельність запилювачів у багатьох регіонах світу скорочується. Причинами стають зміни клімату, надмірне використання хімічних препаратів та зменшення площ природних луків.

Висаджуючи медоносні рослини, ви не лише допомагаєте бджолам, а й покращуєте запилення культур на власній ділянці. До того ж такий сад виглядає яскраво та квітує протягом тривалого часу.

10 найкращих квітів для бджіл

Лаванда

Запашні фіолетові суцвіття лаванди приваблюють бджіл упродовж усього періоду цвітіння. Рослина добре переносить спеку та не потребує складного догляду.

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Соняшник

Великі яскраві квіти є чудовим джерелом нектару та пилку. Крім того, соняшники додають саду особливого літнього колориту.

Конюшина

Ця невибаглива рослина вважається одним із найкращих природних медоносів. Її дрібні квіти активно відвідують бджоли.

Гречка

Квітуча гречка не лише прикрашає ділянку, а й забезпечує комах цінним нектаром, з якого отримують ароматний мед.

Ромашка

Прості та ніжні квіти добре приваблюють запилювачів і гармонійно виглядають у природних композиціях.

Ехінацея

Яскраві рожеві або пурпурові суцвіття є справжнім магнітом для бджіл та інших корисних комах.

Монарда

Цю рослину часто називають бджолиним бальзамом. Вона вирізняється незвичайними квітами та насиченим ароматом.

Шавлія

Декоративна шавлія цвіте тривалий час і є чудовим джерелом нектару влітку.

Котяча мʼята

Невибаглива багаторічна рослина формує численні синьо-фіолетові суцвіття, які особливо подобаються бджолам.

Айстра багаторічна

Пізнє цвітіння айстр допомагає забезпечити комах кормом наприкінці літа та восени, коли більшість інших рослин уже відцвіла.