Луговий сад поєднує елементи ландшафту з природним різнотрав’ям

Ще донедавна рівний зелений газон вважався обов’язковим елементом доглянутого подвір’я. Його регулярно косили, поливали та підживлювали, щоб підтримувати бездоганний вигляд. Однак останніми роками дедалі більше власників садиб відмовляються від цього підходу та обирають природніші рішення. Яку альтернативу пропонують садівники у 2026 році, пише Real Simple.

Одним із найпопулярніших напрямів сучасного ландшафтного дизайну став луговий сад. Такий формат дозволяє створити красивий простір із меншими витратами ресурсів і водночас зробити внесок у збереження природи.

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Що таке луговий сад

Луговий сад поєднує доглянуті елементи ландшафту з природним різнотрав’ям. Частину території залишають для вільного росту трав і квітів, а порядок підтримують за допомогою акуратно скошених доріжок та окреслених меж.

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У результаті подвір’я має охайний вигляд, але виглядає значно природніше, ніж традиційний газон. Такий підхід допомагає створити атмосферу живого природного куточка просто біля будинку.

Чому газони втрачають популярність

Класичний газон потребує постійного догляду. У спекотний період він вимагає регулярного поливу, частого косіння та внесення добрив.

Крім того, одноманітна зелена поверхня майже не приносить користі комахам-запилювачам і птахам. Саме тому дедалі більше людей прагнуть облаштувати простір, який буде не лише красивим, а й корисним для довкілля.

Головні переваги лугового саду

Луговий сад має чимало переваг порівняно зі звичайним газоном. Насамперед він допомагає значно скоротити споживання води, що особливо актуально під час літньої спеки.

Також власники таких ділянок рідше використовують добрива та засоби захисту рослин. Це позитивно впливає на стан ґрунту та навколишнього середовища.

Ще однією важливою перевагою є підтримка біорізноманіття. Квітучі рослини приваблюють бджіл, джмелів, метеликів та інших корисних комах, які відіграють важливу роль у природних екосистемах.

Як створити луговий сад

Почати можна навіть із невеликої частини подвір’я. Для цього достатньо залишити окремі ділянки без регулярного косіння, а натомість підтримувати охайними лише стежки та зони активного користування.

Восени ґрунт на таких ділянках злегка розпушують і висівають насіння польових квітів та декоративних багаторічників. Для створення природного вигляду добре підходять айстри, рудбекії, монарди, деревій, шавлія та інші рослини, які гармонійно поєднуються з різнотрав’ям.

Недолік, про який варто знати

Луговий сад не дає миттєвого результату. Якщо газон після посіву швидко утворює зелений покрив, то природний ландшафт формується поступово.

Для того щоб рослини добре вкорінилися та створили повноцінну композицію, може знадобитися кілька місяців або навіть цілий сезон. Проте результат зазвичай виправдовує очікування.