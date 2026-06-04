Поширена думка про те, що велика кількість рослин автоматично покращує якість повітря, є лише частково правильною

Кімнатні рослини давно стали невіддільною частиною домашнього затишку. Вони прикрашають інтерʼєр, створюють приємну атмосферу та допомагають підтримувати комфортний мікроклімат у приміщенні. Проте коли йдеться про спальню, надмірна кількість вазонів може виявитися не найкращим рішенням. Більше про це пише News 24.

Чи корисно тримати багато квітів у спальні

Поширена думка про те, що велика кількість рослин автоматично покращує якість повітря, є лише частково правильною. У денний час рослини дійсно беруть участь у фотосинтезі та виділяють кисень. Однак уночі, коли сонячного світла немає, цей процес припиняється.

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Саме тому спальня, заповнена десятками вазонів, не обовʼязково стане кориснішою для здоровʼя. Навпаки, надлишок рослин може створювати додаткові незручності.

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На що варто звернути увагу

Під час вибору кімнатних рослин для спальні важливо враховувати не лише їхній зовнішній вигляд.

Деякі рослини можуть:

викликати алергічні реакції;

мати надто сильний аромат;

сприяти появі головного болю або дискомфорту;

накопичувати пил на листі;

створювати сприятливі умови для розвитку плісняви в разі надмірного поливу.

Особливо обережними варто бути людям, які мають схильність до алергії або захворювання дихальних шляхів.

Які рослини краще не ставити біля ліжка

Окремі популярні кімнатні культури не вважаються найкращим вибором для спальні.

Наприклад, сильний аромат лілій або деяких інших квітучих рослин може заважати повноцінному відпочинку. Також варто обережно ставитися до рослин, які виділяють подразнювальні речовини або можуть викликати алергічні реакції.

Крім того, занадто великі екземпляри здатні візуально перевантажувати простір і створювати відчуття тісноти.

Які вазони підходять для спальні

Для кімнати відпочинку зазвичай рекомендують невибагливі рослини без різкого запаху.

До популярних варіантів належать:

хлорофітум;

спатифілум;

алое вера;

лавр;

бегонія;

цитрусові кімнатні рослини;

мирт;

пеларгонія.

Вони не потребують складного догляду та добре вписуються в інтерʼєр спальні.

Скільки вазонів достатньо

Фахівці радять дотримуватися помірності. Для більшості спалень цілком достатньо від трьох до семи вазонів залежно від площі приміщення та розміру самих рослин.

Такої кількості вистачить для створення затишної атмосфери без перевантаження простору. Якщо кімната невелика, краще обмежитися кількома компактними рослинами, ніж заповнювати підвіконня та полиці великою кількістю вазонів.

Як правильно розміщувати рослини

Не варто ставити всі квіти безпосередньо біля узголівʼя ліжка. Краще розташовувати їх на підвіконні, комоді або спеціальних підставках, де вони отримуватимуть достатньо світла та не заважатимуть відпочинку.