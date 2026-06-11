Під час активного росту орхідеї потребують додаткового живлення

Орхідеї належать до найулюбленіших кімнатних рослин завдяки своєму вишуканому вигляду та тривалому цвітінню. Хоча вони здаються вибагливими, насправді більшість популярних видів добре ростуть у домашніх умовах за правильного догляду. Червень є особливо важливим місяцем, адже саме в цей період рослини активно розвиваються та накопичують сили для майбутнього цвітіння. Що робити з орхідеєю у червні, пише Tom`s guide.

Щоб орхідея залишалася здоровою та регулярно випускала нові квітконоси, варто приділити увагу кільком важливим аспектам догляду.

Забезпечте правильне освітлення

На початку літа сонце стає значно активнішим, тому орхідеї потребують яскравого, але розсіяного світла. Найкраще розміщувати рослину на східних або західних підвіконнях, де немає палючих полуденних променів.

Про достатню кількість світла свідчить світло-зелене листя. Якщо воно стає надто темним, рослині бракує освітлення. Поява жовтих плям або слідів опіків сигналізує про надлишок сонця.

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Поливайте лише за потреби

Орхідеї не люблять надмірної вологи, тому поливати їх за графіком не варто. Найкраще орієнтуватися на стан коренів.

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Якщо корені мають насичений зелений колір, вологи достатньо. Коли вони набувають сріблястого або світло-сірого відтінку, настав час поливу. У червні зазвичай достатньо занурювати горщик у воду на 10–15 хвилин один раз на 7–10 днів, після чого обов’язково дати зайвій воді стекти.

Підтримуйте вологість повітря

Більшість орхідей походять із тропічних регіонів, тому добре почуваються за підвищеної вологості повітря.

У спекотні дні можна періодично зволожувати повітряні корені або використовувати піддон із вологим керамзитом. Особливо важливо стежити за вологістю у приміщеннях із кондиціонерами, які часто пересушують повітря.

Не забувайте про підживлення

Під час активного росту орхідеї потребують додаткового живлення. Для цього використовують спеціальні добрива для орхідей.

Фахівці рекомендують підживлювати рослини приблизно один раз на тиждень, використовуючи слабкий розчин – близько чверті від норми, зазначеної виробником. Такий підхід забезпечує стабільне надходження поживних речовин без ризику пошкодження кореневої системи.

Раз на місяць корисно промивати субстрат чистою водою, щоб видалити надлишок солей, які накопичуються після внесення добрив.

Правильно обрізайте квітконоси

Після завершення цвітіння не поспішайте позбуватися квітконоса. Якщо він залишається зеленим і міцним, його можна вкоротити над одним із нижніх вузлів. Іноді це стимулює появу нових бутонів.

Якщо ж квітконос пожовтів або повністю висох, його краще зрізати біля основи. Після цього рослина зосередить сили на формуванні нового квіткового пагона.