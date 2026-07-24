На початковій стадії хвороби можна помітити кілька характерних ознак

Серпень і початок осені – час активного достигання томатів, але саме в цей період рослини особливо вразливі до грибкових захворювань. Якщо на листках або плодах з'явилися темні плями, зволікати не варто, адже хвороба може поширитися на всю грядку за кілька днів. Що робити у такому випадку, пише VSN.

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Найчастіше причиною стає фітофтороз – грибкове захворювання, яке активно розвивається за прохолодної та вологої погоди, особливо після різких перепадів температур між днем і ніччю.

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Почорніння плодів також можуть викликати:

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сіра гниль;

бура плямистість;

надмірне загущення посадок;

погана циркуляція повітря між кущами;

порушення сівозміни.

Як розпізнати фітофтороз

На початковій стадії хвороби можна помітити кілька характерних ознак:

темні плями на нижньому листі;

почорніння плодів біля плодоніжки;

білувато-сірий наліт на нижньому боці листків у вологу погоду;

швидке в'янення та засихання листя.

За сприятливих для грибка умов захворювання здатне охопити всю грядку за дуже короткий час.

Що потрібно зробити одразу

Насамперед видаліть усі уражені плоди, листки та пагони. Не залишайте їх на ділянці та не додавайте до компосту, адже спори грибка можуть зберігатися й поширюватися далі. Найкраще винести рослинні рештки за межі городу або утилізувати безпечним способом.

Після цього обробіть здорові рослини фунгіцидом відповідно до інструкції виробника. Для боротьби з фітофторозом застосовують препарати, призначені саме для захисту томатів від грибкових хвороб.

Якщо ви віддаєте перевагу домашнім засобам, можна використовувати розчин із сироватки. Для цього змішайте 1 літр молочної сироватки з 1 літром води та додайте 10 крапель йоду. Такий засіб не лікує сильно уражені рослини, але може допомогти стримати розвиток хвороби на початкових стадіях.

Як не допустити подальшого поширення

У дощову погоду бажано максимально захистити кущі від надлишкової вологи. Якщо є можливість, встановіть тимчасове укриття з плівки або агроволокна.

Також варто:

поливати томати лише під корінь;

не мочити листя;

проводити полив у першій половині дня;

регулярно видаляти нижнє листя, яке торкається землі;

забезпечити хороше провітрювання між кущами.

Як урятувати здорові плоди

Якщо на рослинах залишилися зелені томати без ознак ураження, їх можна зняти швидше. Плоди добре достигають у сухому, теплому приміщенні при температурі близько +20…+25 °С.

Для профілактики здорові кущі можна додатково обробити настоєм часнику або зольним настоєм. Хоча такі засоби не замінюють фунгіциди, вони можуть використовуватися як допоміжний елемент догляду.