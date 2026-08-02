Однією з головних причин появи товстої шкірки є нерегулярний або недостатній полив

Домашні помідори цінують за соковитий м'якуш, насичений смак і тонку шкірку. Але влітку багато городників помічають, що плоди стають жорсткішими, а їхня шкірка ущільнюється. Найчастіше причина криється не в хворобах, а в умовах вирощування. Як догляд допоможе зберегти якість урожаю навіть під час спекотної погоди, пише Southern Living.

Нестача вологи

Однією з головних причин появи товстої шкірки є нерегулярний або недостатній полив. Коли рослина відчуває дефіцит води, вона сповільнює ріст плодів, а шкірка стає щільнішою, щоб зменшити втрату вологи.

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Крім погіршення смакових якостей, пересихання ґрунту може спричинити розтріскування томатів і розвиток верхівкової гнилі.

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Щоб цього уникнути, підтримуйте рівномірну вологість ґрунту. У спекотні періоди поливайте томати глибоко 2–3 рази на тиждень або частіше, якщо земля швидко висихає. Після поливу замульчуйте грядки соломою, скошеною травою чи іншим органічним матеріалом, це допоможе довше зберігати вологу.

Висока температура та палюче сонце

Тривала спека також негативно впливає на якість плодів. Під дією високих температур шкірка стає товстішою, а на поверхні можуть з'являтися світлі або жовтуваті ділянки – ознаки сонячних опіків.

Щоб захистити томати, не видаляйте надто багато листя під час формування кущів. Саме листя створює природне затінення для плодів. Якщо температура тривалий час перевищує комфортні для рослин показники, варто використовувати затінювальну сітку.

Особливості сорту

Іноді щільна шкірка є природною особливістю певного сорту. Це стосується багатьох сливоподібних томатів, а також сортів, які спеціально виведені для тривалого зберігання та транспортування.

Такі плоди рідше розтріскуються, добре переносять консервування й чудово підходять для приготування соусів, томатної пасти та зимових заготовок. Якщо ж ви віддаєте перевагу соковитим салатним помідорам, під час вибору насіння звертайте увагу на характеристики сорту.

Як зробити плоди соковитішими

Щоб томати залишалися ніжними та смачними, дотримуйтеся кількох простих правил: