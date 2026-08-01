Програми, що відтворюють відео, споживають більше частину заряду батареї

Якщо смартфон почав втрачати заряд набагато швидше, ніж зазвичай, проблема може бути пов’язана із застосунками. У деяких випадках, саме вони працюють у фоновому режимі активніше, ніж потрібно, через що акумулятор розряджається навіть тоді, коли телефоном майже не користуються. BGR розповідає, які застосунки можуть впливати на заряд.

Які застосунки можуть впливати на заряд?

YouTube.

Програми, що відтворюють відео, споживають більше частину заряду батареї, і YouTube теж належить до цієї категорії. Причина високого споживання полягає в тому, що він одночасно залучає кілька компонентів вашого пристрою. Ваш Wi-Fi або мобільні дані постійно використовуються для завантаження відео, а ваш екран постійно ввімкнений для відображення відео.

Щоб зменшити споживання заряду, ви можете вимкнути автоматичне відтворення відео та обмежити роботу застосунку у фоновому режимі.

Google Chrome.

Браузер розряджає акумулятор через фонові процеси, коли він надсилає або запитує дані з різних серверів. Google Chrome також має кілька вбудованих зручних функцій, які хоча й корисні, але швидко розряджають акумулятор.

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Такі функції, як попереднє завантаження сторінок, коли Google Chrome завантажує певні сторінки заздалегідь, та синхронізація між пристроями, також додають додаткового навантаження на акумулятор.

Щоб зменшити споживання заряду ви можете вимкнути фонове використання Google Chrome.

Gmail.

Такий процес, як синхронізація електронних листів, відбувається у фоновому режимі, а це вимагає від застосунку підключення до інтернету через Wi-Fi або мобільний інтернет та залучення процесора вашого телефону, що призводить до споживання заряду акумулятора.

Gmail також виконуєте у фоновому режимі такі завдання, як перевірка наявності нових електронних листів, саме тому ви майже миттєво отримуєте сповіщення про нові листи.

Якщо ви хочете зменшити споживання заряду батареї, просто обмежте роботу застосунку у фоновому режимі.

Карти Google.

Хоч Google Maps і дуже зручний, коли ви перебуваєте в новому місті, він не дуже сприятливо впливає на заряд акумулятора, оскільки навігаційні додатки загалом вважаються «пожирачами» заряду. Він постійно активує GPS вашого телефону, щоб відстежувати ваше поточне місцеперебування, використовує мобільні дані або Wi-Fi, а також одночасно утримує екран увімкненим, поки ви користуєтеся ним для покрокової навігації.

Саме через це Google додали режим енергоощадження, щоб допомогти заощадити заряд акумулятора. Але цей режим не доступний для всіх смартфонів. Інший спосіб заощадити заряд акумулятора під час використання Google Maps – завантажити карти в офлайн-режимі, зменшити яскравість екрана та вимкнути роботу у фоновому режимі.

Як обмежити роботу застосунків у фоновому режимі?

На Android відкрийте «Налаштування», перейдіть до «Програми» ⟶ «Переглянути всі програми» ⟶ оберіть програму або застосунок ⟶ «Використання батареї» або «Акумулятор» і вимкніть опцію «Дозволити роботу у фоновому режимі».

Якщо ви користуєтеся пристроєм на iOS, ви можете зробити те саме, відкривши «Налаштування» ⟶ «Програми» ⟶ обравши застосунок і вимкнувши опцію «Дозволити роботу у фоновому режимі».