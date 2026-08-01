Якщо коренева система рослин залишається здоровою, плодоношення можна продовжити ще на кілька тижнів

Наприкінці літа багато городників помічають, що огіркові кущі починають слабшати: листя жовтіє, нові зав'язі майже не утворюються, а врожайність поступово зменшується. Проте це не завжди означає завершення сезону. Якщо коренева система рослин залишається здоровою, плодоношення можна продовжити ще на кілька тижнів. Для цього достатньо скоригувати догляд і допомогти кущам відновити сили. Більше про це пише УНІАН.

Чому огірки перестають родити

Однією з головних причин є сильна спека. Якщо температура повітря тривалий час перевищує +30 °C, пилок стає менш життєздатним, через що утворюється менше зав'язей. У цей період рослини витрачають основні ресурси на виживання, а не на формування плодів.

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Ще одна поширена причина – нестача поживних речовин. До кінця літа ґрунт поступово виснажується, особливо якщо огірки давно не підживлювали. Дефіцит калію та магнію часто проявляється пожовтінням країв листків і зменшенням кількості нових плодів.

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Не менш важливим є правильний полив. Огірки дуже чутливі до нестачі вологи, особливо під час спеки. Пересихання ґрунту швидко позначається на врожайності.

Як омолодити старі кущі

Якщо рослини ще не уражені хворобами, їх можна омолодити.

Спочатку видаліть усі пожовклі, сухі та пошкоджені листки в нижній частині стебел. Потім прищипніть верхівки надто довгих пагонів, залишаючи після кожної зав'язі по два-три листки.

Після такої обрізки рослина спрямовує більше поживних речовин на розвиток бічних пагонів, на яких зазвичай формується основна частина пізнього врожаю.

Чим підживити огірки

Після омолодження кущі потребують додаткового живлення.

Для кореневого підживлення можна використати комплексне добриво з підвищеним вмістом калію. Саме цей елемент сприяє утворенню нових зав'язей і покращує якість плодів.

Корисним буде й позакореневе підживлення слабким розчином сечовини. Воно допомагає рослинам швидше відновити листкову масу та активізує ріст.

Використовуючи будь-які мінеральні добрива, суворо дотримуйтеся норм, зазначених виробником на упаковці.

Як отримати другий урожай

Якщо старі рослини вже втратили продуктивність, ще не пізно посіяти скоростиглі сорти або гібриди, які дозрівають приблизно за 35–45 днів.

Перед висіванням насіння можна замочити у стимуляторі росту відповідно до інструкції виробника. Після сівби бажано замульчувати грядку шаром скошеної трави або іншої органічної мульчі. Це допоможе довше зберігати вологу та захистить коріння від перегрівання.