Профілактика значно простіша, ніж боротьба зі шкідником, який уже оселився на ділянці

Капустянка (вона ж ведмедка, земляний рак) належить до найнебезпечніших шкідників городу, адже здатна за короткий час знищити молоді рослини та пошкодити значну частину майбутнього врожаю. Вона прокладає підземні ходи, перегризає коріння й стебла біля основи, через що розсада швидко в'яне та гине. Найчастіше від неї потерпають картопля, капуста, томати, огірки, морква, буряк та інші овочеві культури. Як позбутися цього шкідника можна, пише «Агрологістика».

Чому капустянка небезпечна

Капустянка більшу частину життя проводить під землею. Вона добре пристосована до життя у вологому пухкому ґрунті та активно пересувається системою підземних ходів.

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Навесні комахи виходять ближче до поверхні, а самки відкладають яйця у спеціальних камерах. За сприятливих умов одна особина здатна дати кілька сотень личинок, які швидко починають пошкоджувати рослини. Через це навіть невелика кількість шкідників за сезон може перетворитися на серйозну проблему.

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Як зрозуміти, що на ділянці оселилася капустянка

Виявити шкідника непросто, однак є характерні ознаки його присутності:

раптове в'янення молодої розсади без ознак хвороб;

звивисті підземні ходи або невеликі підняті смужки ґрунту;

пошкоджене чи перегризене коріння;

рослини легко висмикуються із землі через пошкоджену кореневу систему.

Що раніше помітити проблему, то легше зменшити чисельність шкідника.

Народні способи боротьби

Якщо капустянки ще небагато, варто почати із безпечних методів. Вони не шкодять довкіллю та допомагають поступово скоротити популяцію комах.

Одним із найпоширеніших способів є пивні пастки. Для цього невелику банку або склянку частково заповнюють пивом, закопують урівень із поверхнею землі та прикривають дошкою, залишаючи отвір. Запах приваблює капустянок, які потрапляють усередину.

Також ефективно використовувати свіжий гній. Його закладають у невеликі купки або траншеї, куди самки відкладають яйця. Через деякий час такі пастки викопують і знищують разом зі шкідниками.

Додатково по краях грядок можна висаджувати чорнобривці, календулу, цибулю або часник. Їхній аромат допомагає відлякувати комах.

Іноді використовують і суміш рослинної олії з водою, яку обережно заливають у виявлені ходи. Це змушує капустянку залишити укриття.

Які препарати допомагають

Якщо чисельність шкідників значна, без спеціальних засобів обійтися складно.

Для боротьби застосовують гранульовані препарати, які закладають у ґрунт поблизу ходів або під час висаджування розсади. Також існують готові отруєні приманки та спеціальні інсектициди для ґрунтових шкідників.

Працюючи з будь-якими препаратами, необхідно суворо дотримуватися інструкції виробника, використовувати засоби індивідуального захисту та не перевищувати рекомендовані норми внесення.

Як запобігти появі капустянки

Профілактика значно простіша, ніж боротьба зі шкідником, який уже оселився на ділянці.

Для цього рекомендується регулярно перекопувати ґрунт навесні та восени, адже це руйнує підземні гнізда. Не варто залишати на городі купи свіжого гною або рослинних решток, які можуть стати місцем зимівлі комах.

Також бажано дотримуватися сівозміни, висаджувати рослини, що відлякують капустянку, та не допускати надмірного перезволоження ґрунту. Саме в сирих місцях шкідник почувається найкомфортніше.