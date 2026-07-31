Обрізування – одна з найважливіших процедур у догляді за малиною

Малина здатна рясно плодоносити на одному місці багато років, якщо забезпечити їй правильний догляд. Для цього важливо не лише регулярно поливати та підживлювати кущі, а й правильно їх обрізати, підтримувати оптимальні умови росту та вчасно оновлювати пагони. Коли все це робити, пише Martha Stewart.

Обирайте відповідний сорт

Перед посадкою варто визначитися, який вид малини найкраще підходить для вашого регіону та потреб.

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Літні сорти плодоносять один раз за сезон на торішніх пагонах. Ремонтантна малина формує ягоди на молодих пагонах і здатна давати врожай наприкінці літа та восени. Якщо посадити кілька різних сортів, можна значно подовжити період збору ягід.

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Правильно підготуйте місце для посадки

Малина найкраще росте на сонячних ділянках, де рослини отримують щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Ґрунт має бути легким, родючим, добре дренованим і слабокислим. Якщо вода застоюється, краще вирощувати кущі на підвищених грядках. Під час посадки між кущами залишають приблизно 45–60 сантиметрів, а між рядами – не менше двох метрів, щоб рослини добре провітрювалися.

Регулярно поливайте

Малина погано переносить тривале пересихання ґрунту, особливо під час цвітіння та наливу ягід. Поливати кущі потрібно так, щоб земля залишалася помірно вологою, але без застою води. Зменшити випаровування допоможе мульча із соломи, кори або скошеної трави.

Не забувайте про підживлення

Навесні рослини потребують азоту для активного росту пагонів.

У період формування та достигання ягід краще використовувати добрива, що містять калій і фосфор. Вони покращують смак плодів, підвищують урожайність і допомагають зміцнити кореневу систему.

Якщо листя починає жовтіти між жилками, це може свідчити про нестачу заліза.

Правильно обрізайте кущі

Обрізування – одна з найважливіших процедур у догляді за малиною. У літніх сортів після завершення плодоношення повністю вирізають пагони, які вже дали врожай, залишаючи молоді стебла для наступного сезону.

Ремонтантну малину можна вирощувати двома способами. Для одного великого осіннього врожаю восени зрізають усі пагони. Якщо ж хочуть отримати два врожаї за сезон, залишають частину молодих пагонів до наступного року.

Стежте за загущенням

Малина швидко розростається кореневими паростками. Якщо їх не контролювати, посадки загущуються, рослини гірше провітрюються, а ягоди стають дрібнішими.

Зайві пагони рекомендується регулярно видаляти, залишаючи ряд шириною приблизно 40–50 сантиметрів.