Існує кілька безпечних способів, які допоможуть повернути телефону нормальну температуру

Якщо смартфон перегрівся, не варто намагатися різко його охолодити. Існує кілька безпечних способів, які допоможуть повернути телефону нормальну температуру. BGR розповідає, як правильно охолодити пристрій.

Закрийте програми, що працюють у фоновому режимі

Застосунки, що працюють у фоновому режимі, продовжують навантажувати процесор і витрачати заряд акумулятора. Якщо телефон почав нагріватися, варто повністю закрити програми, якими ви не користуєтеся, а не просто згорнути їх.

Вимкніть зайві бездротові з'єднання

Bluetooth, Wi-Fi та мобільний інтернет постійно шукають доступні мережі, що також може підвищувати температуру пристрою. Якщо ці функції зараз вам не потрібні, їх рекомендують вимкнути. За необхідності ви можете скористатися режимом польоту, який одночасно відключає всі модулі підключення.

Зробіть перерву в іграх та інших важких завданнях

Мобільні ігри, монтаж відео або перегляд контенту у високій якості значно навантажують процесом. Якщо під час використання таких програм телефон став гарячим, краще зробити паузу.

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Зменште яскравість екрану

Яскравий дисплей не тільки швидше розряджає акумулятор, але й підвищує температуру пристрою. Зменшення яскравості або використання автоматичного регулювання допоможе знизити навантаження на акумулятор.

Перевірте умови заряджання

Під час заряджання телефон може ставати теплішим, але сильне нагрівання може бути пов’язане з невідповідним зарядним пристроєм або поганою вентиляцією. Смартфон не рекомендують заряджати пі подушкою, у сумці чи інших закритих місцях, де тепло не відводиться належним чином. Під час заряджання розміщуйте телефон на поверхні якомога далі від предметів, що можуть накопичувати тепло. Також використовуйте оригінальний зарядний пристрій або той, що схвалений виробником.

Оновіть операційну систему та програми свого телефона

Перегрів телефона також може бути спричинений програмним забезпеченням. Можливо, програма помилково перевантажує процесор або помилка в операційній системі може знижувати ефективність пристрою. Оновлення операційної системи та застосунків допомагає усунути збої, які створюють зайве навантаження на процесор.

Помістіть телефон перед вентилятором

Ви також можете охолодити телефон, розмістивши його перед вентилятором, щоб він обдував його повітрям і допомагав розсіювати тепло. Для найкращих результатів робіть це якомога далі від сонячного світла та на відкритому просторі без будь-яких предметів навколо телефону для належної вентиляції.