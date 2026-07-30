Правильне поводження з органічними речовинами у вашому домі – є ключовим фактором для того, щоб тримати плодових мушок на відстані

Поява плодових мух на кухні найчастіше пов’язана не з випадковістю, а з органічними рештками, які починають псуватися. Simply Recipes розповідає, що найбільше приваблює плодових мух на вашу кухню.

Що найбільше приваблює плодових мух?

За словами Ніколь Карпентер, фахівчині з боротьби зі шкідниками та президентки компанії Black Pest, боротьба з плодовою мухою пов’язана насамперед з органікою.

«Будь-яка органічна речовина, що почала гнити, або просто перестиглі фрукти та овочі – це головний приваблювач плодових мушок. Плодові мушки особливо тягнуться до солодких продуктів, що починають бродити», – пояснює вона.

Кімнатні рослини, і навіть ґрунт, у якому вони ростуть, також відповідають цим критеріям.

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Тож правильне поводження з органічними речовинами у вашому домі є ключовим фактором для того, щоб тримати плодових мушок на відстані.

«Почати слід з усунення всіх гнилих органічних відходів та зберігання стиглих фруктів і овочів у холодильнику. Зазвичай це означає спустошення сміттєвого відра та компостного контейнера, але часто також означає очищення подрібнювача відходів та кухонного зливу за допомогою мийного засобу. Боротьба з плодовими мушками стосується не лише фруктів, овочів та сміттєвих відер, а й брудних або засмічених зливів та подрібнювачів відходів», – ділиться Карпентер.

Підтримувати чистоту сміттєвого відра дуже важливо, тому його потрібно час від часу ретельно очищати, приділяючи особливу увагу внутрішнім стінкам та дну.