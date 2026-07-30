Основна ідея цього методу полягає в тому, щоб вішати одяг не хаотично, а за довжиною

Щоб одяг висихав швидше, важливо не лише добре його відтиснути, а й правильно розмістити на сушарці. Один із популярних у Японії способів передбачає розвішування речей так, щоб між ними вільно циркулювало повітря. Noklapja розповідає, як розвісити одяг за японським методом.

У чому полягає японський метод?

Основна ідея цього методу полягає в тому, щоб вішати одяг не хаотично, а за довжиною. Тобто найдовші та найтовстіші речі – штани, светри, рушники – потрібно розміщувати на двох краях сушарки. Одяг середнього розміру слід розміщувати поруч, а найкоротші речі, такі як футболки, білизна та шкарпетки, потрібно вішати посередині.

Ряд одягу, розкладеного таким чином, утворює форму, схожу на арку. Простір, що звільняється посередині, сприяє циркуляції повітря, завдяки чому волога швидше випаровується з тканини.

Окрім порядку розвішування одягу, велике значення має й відстань між окремими речами. Хоча здається, що найбільш економним рішенням є навішати якомога більше речей одна біля одної, таким чином ви лише перешкоджаєте циркуляції повітря. Тому з огляду на наявний простір, слід залишати якомога більший проміжок між речами.

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Японський метод може бути корисним, якщо у вас немає можливості розвішувати одяг у дворі чи на балконі. У закритому приміщенні зазвичай менший рух повітря, тоді як волога, що випаровується з тканин, підвищує вологість повітря в кімнаті. Як додатковий крок, варто встановити сушарку у світлому, добре провітрюваному місці.