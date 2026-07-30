Поява коричневих або майже чорних сухих плям на верхівці плоду є характерною ознакою верхівкової гнилі

Темні сухі плями на кінчиках перцю часто викликають занепокоєння у городників. Багато хто одразу підозрює грибкове або бактеріальне захворювання й починає обробляти рослини спеціальними препаратами. Проте в більшості випадків причина зовсім інша. Найчастіше проблема пов'язана з порушенням живлення рослини, а не з інфекцією. Як з цим боротися, пише Agroforum.hu.

Чому чорніють кінчики перцю

Поява коричневих або майже чорних сухих плям на верхівці плоду є характерною ознакою верхівкової гнилі. Попри свою назву, це не грибкова хвороба, а фізіологічне порушення, яке виникає через нестачу кальцію в тканинах рослини.

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Подібна проблема зустрічається не лише на перці, а й на томатах і баклажанах.

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Чому рослині не вистачає кальцію

Часто кальцію в ґрунті достатньо, однак перець не може його засвоїти. Найпоширенішою причиною є нерівномірний або недостатній полив.

Кальцій надходить до рослини разом із вологою. Якщо ґрунт регулярно пересихає, його засвоєння різко погіршується. У результаті молоді плоди починають уражуватися верхівковою гниллю.

Негативно впливають також різкі перепади вологості, коли тривалу посуху змінює надмірний полив.

Як розпізнати верхівкову гниль

Спочатку на кінчику плоду з'являється невелика світло-коричнева пляма. Згодом вона збільшується, темніє та стає сухою й втиснутою.

За сильного дефіциту кальцію можуть деформуватися й молоді листки, хоча найпомітніше проблема проявляється саме на плодах.

Як запобігти появі чорних плям

Найкращий спосіб боротьби – правильна профілактика. Для цього важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту, не допускаючи його пересихання.

Також рекомендується регулярно розпушувати землю після поливу, щоб покращити доступ повітря до кореневої системи. Не менш важливо забезпечити рослини збалансованим живленням і не зловживати азотними добривами.

Якщо є ризик нестачі кальцію, можна використовувати кальцієву селітру або комплексні добрива, що містять цей елемент.

Чи допомагає позакореневе підживлення

Обприскування препаратами кальцію дозволяє швидше забезпечити рослину необхідним елементом. Таке підживлення особливо корисне, якщо перші ознаки дефіциту вже з'явилися.

Водночас воно не замінює правильного поливу та догляду за ґрунтом, адже саме коренева система забезпечує основне живлення рослини.