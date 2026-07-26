Цибулиння містить природні антиоксиданти, органічні кислоти, мікроелементи та інші біологічно активні речовини

Виростити великий, м'ясистий і солодкий перець можна не лише за допомогою магазинних добрив. Чимало простих природних засобів не менш ефективно забезпечують рослини поживними речовинами та підтримують їх під час плодоношення. Одним із таких помічників є звичайне цибулиння, яке багато хто без вагань відправляє до смітника. Як приготувати дієве добриво, пише Super express.

Чим корисне цибулиння

Цибулиння містить природні антиоксиданти, органічні кислоти, мікроелементи та інші біологічно активні речовини. Настої на його основі допомагають підтримувати здоровий розвиток рослин, зміцнюють їхню стійкість до несприятливих умов і можуть сприяти зменшенню ризику розвитку окремих грибкових захворювань.

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Крім того, таке підживлення є повністю натуральним, не накопичується в плодах і не потребує значних витрат.

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Навіщо додавати деревну золу

Деревна зола містить калій, кальцій, фосфор та низку інших корисних елементів. Калій особливо важливий під час цвітіння й плодоношення, адже він сприяє формуванню міцних, соковитих плодів і покращує їхні смакові якості.

Використовувати слід лише золу від чистої деревини без залишків фарби, лаку чи інших сторонніх домішок.

Як приготувати підживлення

Для приготування настою знадобиться лушпиння від кількох цибулин.

Залийте його одним літром води, доведіть до кипіння та варіть приблизно п'ять хвилин на слабкому вогні. Після цього дайте відвару повністю охолонути, процідіть його й додайте 3–5 столових ложок просіяної деревної золи. Добре перемішайте суміш.

За потреби концентрат можна розвести чистою водою перед використанням.

Як правильно підживлювати перець

Готовий розчин використовують для поливу під корінь у період активного росту та плодоношення. Перед внесенням добрива ґрунт бажано злегка зволожити звичайною водою, щоб не перевантажувати кореневу систему.

Не варто застосовувати підживлення надто часто. Одного разу на 10–14 днів цілком достатньо, якщо рослини розвиваються нормально.