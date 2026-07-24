Удень слимаки шукають прохолодні та вологі місця, де можна сховатися від сонця

Слимаки належать до найнебезпечніших шкідників капусти, особливо у вологу та прохолодну погоду. Вони живляться листям, прогризають великі отвори й можуть пошкодити навіть молоді качани. Якщо не вжити заходів, за короткий час шкідники здатні зіпсувати значну частину врожаю. На щастя, існує кілька простих способів боротьби, які не потребують використання хімічних препаратів. Про них пишуть «Новини.Info».

Пивні пастки

Одним із найвідоміших методів є пастки з пивом. Для цього невеликі ємності закопують у землю так, щоб їхній край був майже на рівні поверхні ґрунту, після чого наливають трохи пива.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Запах бродіння приваблює слимаків, вони заповзають усередину пастки та вже не можуть вибратися. Вміст пасток потрібно регулярно перевіряти та за потреби замінювати.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пастки-укриття

Удень слимаки шукають прохолодні та вологі місця, де можна сховатися від сонця. Цією особливістю можна скористатися.

Розкладіть між грядками дошки, шматки картону, шиферу, мішковину або великі капустяні листки. Вранці під ними часто збираються шкідники, яких можна легко зібрати вручну.

Захисні бар'єри

Навколо рослин можна створити перешкоди з матеріалів, через які слимакам важко пересуватися.

Для цього використовують:

деревний попіл;

подрібнену яєчну шкаралупу;

крупнозернистий пісок;

соснову або ялинову хвою.

Такі бар'єри поступово втрачають ефективність після дощу, тому їх потрібно регулярно оновлювати.

Не створюйте слимакам комфортних умов

Профілактика часто виявляється не менш важливою, ніж боротьба зі шкідниками.

Щоб зменшити їхню кількість:

своєчасно прибирайте бур'яни;

видаляйте рослинні рештки;

не загущуйте посадки;

поливайте капусту вранці, щоб до вечора поверхня ґрунту встигла підсохнути;

не допускайте застою вологи на грядках.

Такі заходи позбавляють слимаків улюблених місць для укриття.

Залучайте природних помічників

У природі чисельність слимаків контролюють багато тварин. На городі корисними союзниками можуть стати їжаки, жаби, ропухи, ящірки та деякі види птахів, зокрема шпаки й дрозди.

Також слимаками живляться жуки-туруни, які є важливою частиною природної екосистеми.

Саме тому без потреби не варто використовувати отруйні приманки. Вони можуть нашкодити не лише шкідникам, а й корисним мешканцям саду.