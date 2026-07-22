Буває, що капуста активно нарощує велике зелене листя, але качани так і не починають формуватися. Найчастіше причина полягає не в насінні чи сорті, а в помилках під час вирощування. Достатньо усунути кілька несприятливих чинників, щоб рослина спрямувала сили на формування щільної головки. ТСН пише, чому капуста не зав'язує качани, як виправити ситуацію та чим підживити рослини для гарного врожаю.

Спека гальмує формування качанів

Білокачанна капуста найкраще розвивається за помірної температури. Якщо повітря тривалий час прогрівається вище +25°С, рослина переходить у режим уповільненого росту та відкладає формування качана.

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У спекотні дні варто регулярно поливати грядки та проводити освіжальне дощування у вечірні години або рано-вранці. Волога знижує температуру листя та допомагає рослині легше переносити спеку.

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Щоб ґрунт довше залишався вологим, бажано замульчувати його скошеною травою, соломою або компостом.

Неправильно обране місце

Капуста потребує багато сонячного світла. Якщо грядка розташована біля дерев, високих культур або будівель, рослина починає витягувати листя, а не формувати качан.

Не менш важливою є кислотність ґрунту. На занадто кислих землях коренева система гірше засвоює поживні речовини, через що розвиток сповільнюється.

Якщо кислотність підвищена, у період вегетації можна провести підживлення кальцієвою селітрою з розрахунку 20–25 г на 10 л води. Таке підживлення допомагає забезпечити рослини кальцієм без різкої зміни кислотності.

Шкідники пошкоджують точку росту

Хрестоцвіті блішки, гусениці, білани та слимаки здатні пошкодити центральну частину рослини. У результаті капуста або зовсім не зав'язує качан, або формує кілька дрібних і пухких головок. Для профілактики регулярно оглядайте рослини.

Добре працює опудрювання сумішшю деревного попелу та тютюнового пилу. Проти гусениць ефективно застосовують біологічні препарати на основі бактерій Bacillus thuringiensis. Від слимаків допомагають спеціальні екологічні гранульовані засоби або пастки.

Чим раніше виявити шкідників, тим більше шансів зберегти майбутній урожай.

Нестача вологи

Капуста належить до найбільш вологолюбних городніх культур. Через велике листя вона швидко випаровує воду, тому навіть короткочасне пересихання ґрунту може призвести до припинення формування качанів.

Після висаджування розсади під кожну рослину зазвичай виливають близько 2 літрів води. Під час формування качанів норму збільшують до 4–5 літрів. У спекотний період дорослі рослини можуть потребувати до 6–8 літрів води за один полив.

Поливати краще рідше, але рясно, щоб волога проникала на всю глибину кореневої системи.

Дефіцит поживних речовин

Для формування великих качанів капусті необхідне збалансоване живлення:

Після висаджування рослина потребує азоту для активного росту листя. Під час початку формування качанів основну роль відіграють фосфор і калій. Наприкінці літа особливо важливим стає калій, який сприяє ущільненню качана та покращує його лежкість.

Надлишок азоту в другій половині літа небажаний. Через нього капуста продовжує нарощувати листя замість формування головки.

Чим підживити капусту, щоб зав'язалися качани

Одним із найефективніших способів стимулювати утворення качанів вважається позакореневе підживлення бором. Цей мікроелемент бере участь у розвитку точки росту та покращує транспортування поживних речовин усередині рослини.

Для приготування робочого розчину:

1 г борної кислоти;

1 л теплої води.

Спочатку порошок розчиняють у невеликій кількості гарячої води, а потім доливають воду до потрібного об'єму. Обприскування проводять увечері або в похмуру погоду, коли немає прямого сонячного проміння. Достатньо однієї-двох обробок за сезон.

Також гарний результат дає комплексне підживлення калієм і магнієм. Саме ці елементи відповідають за щільність качанів, накопичення цукрів і тривале зберігання врожаю.