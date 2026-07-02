Одним із найпопулярніших домашніх способів боротьби з гусеницями є звичайна харчова сода

Гусениці здатні за лічені дні перетворити соковите листя капусти на суцільне мереживо. Якщо не вжити заходів вчасно, шкідники можуть суттєво знизити майбутній урожай. На щастя, існує простий і доступний спосіб, який допомагає відлякати небажаних гостей без використання великої кількості хімічних препаратів. Про нього пише «Сільський господар».

Який засіб допомагає захистити капусту

Одним із найпопулярніших домашніх способів боротьби з гусеницями є звичайна харчова сода.

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Для обробки не потрібно готувати розчин. Найкраще проводити процедуру рано-вранці, коли листя ще вкрите росою. Достатньо злегка припорошити поверхню листків тонким шаром соди. Завдяки волозі порошок добре прилипає й утримується на рослині.

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Після сильного дощу обробку бажано повторити, оскільки сода легко змивається водою.

Як діє сода

Дрібні частинки соди залишаються на поверхні листя та створюють несприятливі умови для живлення гусениць. Через це шкідники часто залишають рослини й шукають інше джерело їжі.

Водночас цей спосіб найкраще працює як профілактичний захід або на початковій стадії появи шкідників.

Коли домашнього засобу недостатньо

Якщо капуста вже сильно пошкоджена, а кількість гусениць велика, однієї соди може бути замало. У такому разі доведеться застосовувати дозволені засоби захисту рослин відповідно до інструкції виробника.

Чи шкодить сода капусті

За помірного використання харчова сода не впливає на смак капусти та не погіршує її якість. Саме тому цей спосіб часто використовують городники, які намагаються мінімізувати застосування хімічних препаратів на своїй ділянці.

Водночас не варто надмірно засипати листя содою або проводити обробку занадто часто. Надлишок лужної речовини може негативно позначитися на стані рослин, тому найкраще застосовувати цей метод лише як допоміжний елемент комплексного захисту капусти від шкідників.