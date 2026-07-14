Пекінська капуста належить до рослин короткого світлового дня

Багато городників висівають пекінську капусту навесні, однак саме тоді рослини найчастіше не формують повноцінних качанів. Через довгий світловий день, спеку та різкі перепади температур культура швидко переходить до цвітіння, утворюючи квітконос замість соковитого качана. Саме тому досвідчені городники рекомендують проводити посів у другій половині липня. Як це зробити, пише NV.

Чому літній посів дає кращий результат

Пекінська капуста належить до рослин короткого світлового дня. Коли день стає коротшим, а нічна температура поступово знижується, рослина спрямовує сили не на цвітіння, а на формування щільного качана.

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За сприятливих умов восени можна отримати великі качани масою від 1,5 до 3 кілограмів. Крім того, вони добре зберігаються в прохолодному приміщенні протягом кількох місяців.

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Коли висівати пекінську капусту

Оптимальним періодом для посіву вважається середина або друга половина липня. До настання осінніх холодів рослини встигають повністю сформувати врожай.

Точний термін залежить від кліматичних умов регіону та особливостей обраного сорту або гібрида.

Чому краще вирощувати через розсаду

Для літнього вирощування багато городників радять спочатку висівати насіння в касети або невеликі стаканчики.

Такий спосіб дозволяє легше підтримувати необхідну вологість, захистити молоді сходи від шкідників і отримати міцну розсаду. Приблизно через три-чотири тижні її можна пересаджувати на постійне місце.

Яке місце обрати для посадки

Для пекінської капусти найкраще підходять грядки, де раніше вирощували цибулю або часник. Після цих культур у ґрунті залишається менше збудників хвороб і шкідників, які можуть пошкодити молоді рослини.

Не рекомендується висаджувати пекінську капусту після інших хрестоцвітих культур, зокрема білоголової капусти, редиски, редьки чи ріпи. Вони мають спільні захворювання та шкідників.

Як доглядати за пекінською капустою

Головною умовою гарного врожаю є регулярний полив. Під час формування качанів ґрунт повинен залишатися рівномірно вологим, особливо у спекотну погоду.

Перед висаджуванням можна внести комплексне добриво відповідно до інструкції виробника. Якщо ґрунт достатньо родючий, додаткові підживлення протягом сезону часто не потрібні.

Також бажано регулярно розпушувати ґрунт і своєчасно видаляти бур'яни.

Коли збирати врожай

Залежно від сорту або гібрида пекінська капуста достигає приблизно через 45–70 днів після висаджування розсади або появи сходів.