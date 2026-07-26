Перепади температури, вітер, дощ і пряме сонячне проміння можуть завдати їм більше шкоди, ніж користі

Із приходом літа багато любителів кімнатних рослин переносять вазони на балкон, терасу або в сад, сподіваючись, що свіже повітря піде їм на користь. Для деяких видів це справді корисно, однак є рослини, які дуже болісно реагують на зміну умов. Перепади температури, вітер, дощ і пряме сонячне проміння можуть завдати їм більше шкоди, ніж користі. Саме тому перед тим, як винести вазон надвір, варто з'ясувати, чи підходять йому такі умови. Більше про це пише Radio Club.

Сенполія

Сенполія, яку часто називають узамбарською фіалкою, найкраще почувається в приміщенні зі стабільною температурою та вологістю.

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Її оксамитове листя дуже чутливе до вологи. Після дощу або навіть рясної ранкової роси на листках можуть з'явитися плями, а тривале зволоження нерідко призводить до розвитку гнилі. Не менш небезпечним є й пряме сонячне проміння, яке швидко залишає опіки.

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Калатея, строманта та ктенанта

Ці декоративно-листяні рослини походять із тропічних лісів, де панує висока вологість і майже немає вітру. На відкритому повітрі навіть легкий вітер може висушувати листя, через що його краї починають буріти та підсихати. Крім того, ці рослини дуже чутливі до різких перепадів температури між днем і ніччю.

Антуріум і спатифілум

Антуріум і спатифілум добре ростуть у світлих приміщеннях, але погано переносять умови відкритого простору. Навіть у затіненому місці надворі вони можуть отримати сонячні опіки, а сильні пориви вітру нерідко пошкоджують їхнє велике ніжне листя. Через стрес рослини часто припиняють утворювати нові бутони та сповільнюють ріст.

Домашні папороті

Нефролепіс, адіантум та інші тропічні папороті потребують стабільної вологості повітря. Просто неба їхнє тонке листя швидко пересихає, особливо під впливом сонця й вітру. До того ж на листках накопичується пил, який ускладнює нормальний газообмін.

Цикламен

Цикламен має особливий цикл розвитку. У теплу пору року він зазвичай перебуває у стані спокою, а активне зростання й цвітіння починаються восени та взимку.

Високі літні температури можуть негативно вплинути на бульбу, особливо якщо горщик сильно нагрівається на сонці. Надлишок вологи після дощів також підвищує ризик загнивання.