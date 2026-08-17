Після посіву головне завдання – не допустити пересихання ґрунту

Кріп можна сіяти не лише навесні. У серпні він також швидко сходить і дає свіжу зелень. Однак насіння цієї культури проростає досить повільно через вміст ефірних олій, тому перед посівом його варто підготувати. Як зробити все правильно, пише ТСН.

Підготуйте насіння кропу

Насіння кропу вкрите ефірними оліями, які можуть уповільнювати його проростання. Щоб прискорити появу сходів, перед посівом замочіть насіння в теплій воді.

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Нагрійте воду приблизно до 50 °C, залийте нею насіння та залиште приблизно на 20 хвилин. Після цього злийте воду, а насіння розкладіть на паперовому рушнику й трохи просушіть. Воно має залишатися сипким, щоб його було зручно висіяти.

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Правильно підготуйте грядку

Для серпневого посіву оберіть добре освітлену ділянку з пухким і родючим ґрунтом. Перед посівом розрівняйте землю та зробіть неглибокі борозни завглибшки приблизно 1,5 см.

Добре пролийте борозни водою, щоб ґрунт був достатньо вологим. Рівномірно розподіліть насіння та присипте його тонким шаром ґрунту. Злегка ущільніть поверхню, щоб насіння мало хороший контакт із вологою землею.

Створіть умови для швидких сходів

Після посіву головне завдання – не допустити пересихання ґрунту. У серпні верхній шар землі може швидко втрачати вологу через сонце та високу температуру, тому грядку бажано накрити агроволокном.

Поливайте грядку прямо поверх укриття, не знімаючи його. Так волога повільніше випаровуватиметься, а ґрунт залишатиметься рівномірно зволоженим. У таких умовах насіння швидше проростає, а перші сходи за сприятливої погоди можуть з’явитися приблизно через 7 днів.