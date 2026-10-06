Перед холодами варто оглянути будинок, сарай, гараж та інші споруди

Восени щури активніше шукають їжу та безпечні місця, де можна сховатися від холоду. Тому звичайний двір або город можуть стати для них привабливим місцем, якщо там залишаються харчові відходи, опалі плоди чи зручні укриття. Як зменшити ризик появи гризунів, пише Wprost.

Що приваблює щурів восени

Найперше потрібно прибрати все, що може стати джерелом їжі. На землі не варто залишати опалі яблука, груші та сливи. Так само слід зібрати овочі, які залишилися після завершення сезону, особливо гарбузи, буряк, моркву та картоплю.

Не варто залишати надворі й корм для домашніх тварин. Якщо тварини їдять на вулиці, залишки корму краще прибирати до настання ночі.

Ще одним джерелом їжі для гризунів може бути насіння, яке падає під годівницями для птахів. Харчові відходи також потрібно зберігати у щільно закритих контейнерах.

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Приберіть місця, де можуть сховатися щури

Однієї їжі недостатньо, щоб ділянка стала зручною для гризунів. Щурам потрібне безпечне укриття, тому восени варто прибрати захаращені місця біля будинку та господарських споруд.

Купи дощок і дрів, старі горщики, мішки із землею та інший непотріб можуть стати зручним місцем для облаштування сховку. Дрова та будівельні матеріали краще складати акуратно, не створюючи великих порожнин, де можуть ховатися гризуни.

Також потрібно стежити за порядком біля сараю, гаража та інших господарських приміщень.

Не залишайте відкриту воду

Щурам потрібна не лише їжа, а й вода. Тому ємності для збору дощової води бажано закривати, особливо якщо вони розташовані неподалік будинку чи господарських будівель.

Чим менше на ділянці доступних джерел їжі, води та укриттів, тим менш привабливою вона буде для гризунів.

Перевірте будинок і господарські приміщення

Перед холодами варто оглянути будинок, сарай, гараж та інші споруди. Особливу увагу приділіть місцям, через які гризуни можуть потрапити всередину.

Про появу щурів можуть свідчити нори, послід, сліди гризіння, пошкоджені упаковки з їжею та контейнери. Якщо такі ознаки вже з’явилися, важливо не лише прибрати територію, а й перекрити можливі шляхи проникнення в приміщення.

Чи допоможуть засоби з різким запахом

Різкі запахи, зокрема оцет або м’ятна олія, не варто вважати надійним способом захисту від щурів. Їхній ефект може бути нетривалим, тому значно важливіше прибрати доступ до їжі та води, позбутися потенційних укриттів і не дозволити гризунам потрапити в будинок.