Регулярне провітрювання квартири дозволяє позбутися забрудненого та вологого повітря

Восени квартиру теж потрібно провітрювати, хоча не так інтенсивно, як влітку. Це дозволяє не тільки забезпечити доступ свіжого повітря, а й знизити рівень вологості у помешканні. Interia Kobieta розповідає, як правильно провітрювати квартиру восени.

Навіщо регулярно провітрювати квартиру?

Регулярне провітрювання квартири дозволяє позбутися забрудненого та вологого повітря. Це чудовий спосіб зменшити кількість алергенів та летких органічних сполук, що накопичуються в оселі. Провітрювання може позитивно вплинути на ваше самопочуття та покращити якість сну.

Провітрювання квартири особливо важливе для алергіків, астматиків та людей із захворюваннями дихальної системи.

Як провітрювати квартиру восени?

Восени та взимку слід провітрювати квартиру коротко, але інтенсивно. Достатньо широко відчинити вікна приблизно на 10 хвилин, щоб у приміщення потрапило свіже повітря.

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Якщо це можливо, добре відчиняти вікна у двох кімнатах так, щоб утворився протяг. Тоді обмін повітря відбуватиметься набагато ефективніше.

Скільки разів на день провітрювати квартиру?

Квартиру варто провітрювати щонайменше двічі на день. Якщо ви страждаєте на алергію, то краще робити це трохи частіше. Однак важливо пам’ятати: якщо концентрація пилку або шкідливих речовин у повітрі на вулиці висока, то від провітрювання краще відмовитися.