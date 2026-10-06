Ця дія справді має сенс, тому має бути регулярною частиною вашого домашнього розпорядку

Багато хто одразу після вимкнення пилососа відкриває вікна. Така звичка справді має сенс і допомагає освіжити повітря в кімнаті. Interia Kobieta пояснює, що відбувається з частинками пилу під час очищення приміщення.

Чому необхідно провітрювати кімнату після прибирання з пилососом?

Фахівці рекомендують провітрювати будинок одразу після прибирання з пилососом. Навіть сучасні прилади, оснащені антиалергенними фільтрами HEPA, не здатні затримати всі шкідливі частинки пилу.

Під час роботи пилососа потік повітря може піднімати з підлоги та килимів дрібний пил, спори грибків і частинки, пов’язані з пиловими кліщами. Потрапляючи в повітря, вони можуть подразнювати дихальні шляхи або спричиняти алергічні реакції.

Відкриття вікон одразу після прибирання пилососом стимулює циркуляцію повітря та дозволяє «витягнути» забруднення, що є в ньому, назовні.

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