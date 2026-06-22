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Під час їхнього очищення важливо не лише прибрати забруднення, а й не пошкодити покриття

Плінтуси швидко накопичують пил та бруд, однак під час їхнього очищення важливо не лише прибрати забруднення, а й не пошкодити покриття. Real Simple розповідає, як правильно очистити плінтуси в будинку. Як очистити плінтуси? Підготуйте кімнату. Відсуньте меблі від стін, щоб звільнити місце для встановлення драбини. Постеліть на підлогу брезенти, щоб зібрати пил і краплі, що падають. Позбавтеся від пилу та павутиння. Почніть роботу з прибирання пилу за допомогою пилососа або мікрофібрової ганчірки. Наповніть відро теплою водою. Занурте в воду безворсову серветку з мікрофібри та відіжміть її так, щоб вона не капала. Почніть з верхньої частини стіни або ділянки, яку потрібно очистити, і обережно протріть її. Тонка текстура мікрофібри допоможе розм’якшити бруд. Часто промивайте серветку та міняйте воду, коли вона забруднюється. Використайте оцет та мийний засіб. Якщо вода не видалила весь бруд, приготуйте розчин із 1 літра теплої води, 1 чайної ложки засобу для миття посуду та пів чашки дистильованого білого оцту. Наповніть друге відро чистою водою. Занурте серветку з мікрофібри в мильний розчин і обережно протріть сильно забруднені ділянки. Змийте залишки мильного розчину за допомогою другої серветки, змоченої в чистій воді. Якщо плями не зникли, складіть зволожену серветку з мікрофібри у квадрат та посипте її трохи харчовою содою. Після цього обережно протріть забруднену ділянку. Змийте залишки, протерши поверхню чистою вологою серветкою.

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