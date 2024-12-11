Підготувавши все необхідне, можна починати висадку

Кріп для багатьох – улюблена зелень. Його додають до багатьох страв і, якщо влітку з цим проблем немає, то взимку свіжий кріп купити важче. А от насіння кропу знайти простіше. Тому спробуйте виростити його на підвіконні самостійно. Як правильно це зробити, пише АgroTer.

Щоб виростити кріп на підвіконні, вам знадобиться мінімум часу, зусиль та інструментів. За кілька днів до висадки краще замочити насіння, щоб розчинилися ефірні олії на поверхні, які ускладнюють проростання. Роблять це так:

заливають насіння теплою водою (приблизно 50⁰ С);

міняють воду кілька разів, поки вона не стане прозорою;

обсушують насіння на тканині або паперовій серветці.

Підготувавши все необхідне, можна починати висадку. Для цього:

наповнюють контейнер на ¾ ґрунтом і легко його утрамбовують, щоб занадто пухка земля не просідала під час поливу;

роблять ямки або борозни (не глибше 1 см) у землі;

висівають насіння в поглиблення, розподіляючи його рівномірно, і закривають землею;

поливають ґрунт за допомогою розпилювача;

розміщують контейнер у добре освітленому місці, але уникають прямого впливу сонячних променів;

накривають контейнер плівкою або прозорим пакетом, щоб створити парниковий ефект і зберегти вологу.

Під час поливу краще розпорошувати воду, а не лити струменем. Протягом двох тижнів має з’явитися молода свіжа поросль.

Зрізати кріп краще, коли стебла досягнуть висоти 10-15 см. Зелень знімають за допомогою гострого ножа або ножиць, залишивши біля кореня 3-5 см. Так кріп зможе ще не один раз наростити зелену масу і ви регулярно збиратимете врожай.