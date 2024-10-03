Вирощувати на підвіконні квартири чи на балконі можна не лише квіти, а й різноманітну зелень. Особливо це підійде людям, які дуже люблять вирощувати домашні прянощі та трави, але вже наступають холоди. На підвіконні зелень росте не гірше, ніж на грядці.

Кінза

Для кінзи найкраще підходить легкий грунт з нейтральним рівнем кислотності. Насіння слід сіяти в рядках у квітковому горщику, забезпечуючи регулярний полив. Зазвичай кінза проростає через кілька тижнів після посіву, пише «Сім’я і дім».

Кріп

При вирощуванні кропу на підвіконні важливо пам'ятати, що ця рослина потребує багато світла. Її слід регулярно поливати та кожні два тижні підгодовувати комплексним мінеральним добривом.

Петрушка

Замочіть насіння петрушки у воді за добу до посіву. Посійте насіння на глибину не більше 0,5 см і злегка присипте землею. Потім розмістіть горщики з розсадою у темному місці та поливайте їх кожного другого дня. Коли розсада почне зеленіти, перенесіть горщики на світле підвіконня.

Розмарин

Розмаринове насіння найкраще саджати у вологий грунт у невеликі горщики на глибину приблизно 15 сантиметрів. Проростання насіння триватиме близько місяця. Потрібно підтримувати грунт вологим та не забувати регулярно провітрювати рослини.

Шавлія

Для посіву достатньо пластикового стаканчика, але для дорослої рослини заздалегідь приготуйте горщик об'ємом не менше півтора літра. Так само, як і з розмарином, сійте насіння у зволожений ґрунт.

Чебрець

Вам потрібен невеликий горщик висотою до 15 см. Посійте кілька насінин у вологий грунт, а потім присипте їх ще 1 см землі. Слідкуйте, щоб верхній шар грунту не пересихав. Чебрець потрібно поливати помірно, здійснюючи полив лише після підсихання грунту.

Меліса

Мелісу саджають у ряд на відстані 12-15 см і поливають тричі на тиждень. Щоб стимулювати зростання листя, не давайте рослині зацвісти.

Орегано

Ця рослина не вимоглива до грунту, але потребує багато світла, тому горщики з орегано краще розмістити у сонячному місці. Насіння слід засівати на глибину 0,5 см. Поливати посіви потрібно один раз на 3-4 дні, а дорослі рослини – один раз на 2 дні.