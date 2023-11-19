Цибулю можна вирощувати навіть на шарах туалетного паперу або паперових серветках

Багато господинь вирощують зелень на підвіконні. Добре ростуть салат та петрушка, але лідеркою в цьому списку є цибуля. Отримати соковите і ароматне пір'я досить нескладно, і можна зробити це навіть без землі. Особливості такого вирощування цибулі розповідають «Флорист-Х» та Ukr.Media.

Підготуйте два пластикові контейнери для харчових продуктів, які використовуються в супермаркетах. Щільно закривши кришку, виріжте у ній великий отвір, практично зрізавши всю верхню площину.

В одній ємності цибуля зростатиме у вишневій тирсі, в іншій – у перегної. Заповнивши контейнери субстратом, компактно висадіть у них невелику сіянку. Після цього зволожте субстрат і помістіть контейнери в тепле місце. Через 21-25 днів довжина пера досягне 25-30 см.

Цибулю можна вирощувати навіть на шарах туалетного паперу або паперових серветках – на будь-якому субстраті, що утримує вологу. Як тільки почне розвиватися коріння, цибулини випустять зелень. Можна посадити цибулю навіть просто у воду, і це не вплине на якість зелені. Проте у воді більша ймовірність загнивання цибулини.

Прискорити зростання пера цибулі можна двома способами:

1. Замочіть цибулину в теплій воді перед тим, як посадити її. Наливайте в ємність гарячу воду (не окріп), покладіть туди цибулини, накрийте, щоб вода довше залишалася теплою, і чекайте її охолодження. Потім дістайте цибулини і посадіть, зрізавши верхівки. Така процедура відмінно стимулює зростання зелені, «пробуджує» точки росту і активізує їх. Можна замочити цибулини на цілу ніч, але насправді досить і кількох годин.

2. Ємність з цибулею потрібно розміщувати на підвіконні ближче до світла. Пір'я активніше росте і виростає соковитим при температурі +22-25 градусів, тому цибулю потрібно обов'язково закривати від можливого протягу і охолодження від вікна. Якщо з-під нього піддуває, закрийте чимось можливі щілини, а саму ємність поставте ближче до батареї.