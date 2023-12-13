Правильне освітлення та температура є вирішальними факторами для успішного вирощування кінзи на підвіконні

Кінза – пряна рослина, яка додає пікантності багатьом м’ясним стравам. Також відома як коріандр, ця рослина багата на вітаміни і мінерали, включаючи вітамін С, вітамін К і калій. Це також хороше джерело антиоксидантів, крім того, кінза має протизапальні властивості. Її можна вирощувати як на вулиці, так і в будинку, що особливо корисно взимку, коли вітамінів зі свіжої зелені бракує. Як виростити кінзу на підвіконні, розповідає AgroMarket.

Кінза не вимагає багато простору, і її можна вирощувати в горщику середнього розміру на підвіконні. Краще обрати глиняний горщик, оскільки він забезпечує ліпший дренаж та аерацію ґрунту. Його слід розмістити в сонячному місці, бажано на південній стороні будинку, щоб рослина отримувала достатньо світла.

Посадити кінзу в будинку можна з насіння. Рослина любить добре дренований і багатий на поживні речовини ґрунт, тому рекомендується використовувати контейнер з дренажними отворами та заповнити його сумішшю ґрунту та компосту. Перед посадкою важливо підготувати насіння, замочивши їх у воді на кілька годин або на ніч, а потім підсушити паперовим рушником.

При посадці насіння обов'язково використовуйте пухкий ґрунт і робіть поглиблення до 1-2 см з інтервалом в 5-6 см. До моменту пророщування горщик можна накрити плівкою, при цьому регулярно провітрюючи його. Як тільки насіння кінзи проросте, має бути достатнє освітлення та полив. Можна також обприскувати рослини відстояною водою. Для поливу також важливо використовувати чисту, нехлоровану воду.

Правильне освітлення та температура є вирішальними факторами для успішного вирощування кінзи на підвіконні. Рослинам потрібно не менше шести годин сонячного світла на день, тому найкраще поставити контейнер на підвіконня, що виходить на південь або південний захід. Температура навколишнього середовища в приміщенні має підтримуватись не нижче +15°С. Для підтримки оптимального рівня вологості рекомендується поставити поруч із ємністю піддон із водою.

Полив та добриво також необхідні для здорового зростання кінзи. Ця пряна трава любить вологу, тому поливати її необхідно щодня, не допускаючи пересихання ґрунту. Однак не менш важливо уникати надмірного поливу. Підживлення можна робити кожні два-три тижні збалансованим добривом, найкраще органічним. Також рекомендується час від часу розпушувати ґрунт, щоб сприяти здоровому зростанню коренів. При правильному догляді врожай кінзи можна зібрати за три-чотири тижні після посіву.

Ще одним варіантом, як посадити кінзу в будинку в горщику, є пересадка куща з відкритої грядки в горщик. Просто в кінці осені викопайте кущі, що сподобалися, і посадіть їх у відповідні ємності. Врахуйте, що вони можуть бути більшими, ніж при вирощуванні насіння, адже рослина росла у відкритому ґрунті, і вже сформувала кореневу систему.

По мірі зростання повертайте контейнер різними сторонами до сонця, щоб вся зелень отримувала достатньо сонячного світла. Зелену масу необхідно регулярно зрізати, щоб листя не старіло, інакше вони будуть жорсткими і не такими ароматними.

Як і будь-яка рослина, кінза може бути схильна до шкідників і хвороб. При роботі з цими проблемами краще використовувати біопрепарати, адже вони не містять шкідливих, токсичних речовин.