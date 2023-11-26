Огіркам потрібна стабільна тепла температура

Кімнатні огірочки – це не тільки джерело вітамінів на всю зиму, але і прекрасна декоративна ліана. Як отримати максимум користі і смаку від цієї рослини, розповідає GradinaMax.

Як обрати сорт

Для вирощування на підвіконні вибирають спеціальні, адаптовані під кімнатні умови сорти, до прикладу:

«Балконний» – кімнатний сорт, що відрізняється невибагливістю до місця посадки, огірочки за розмірами невеликі (близько 8 см), з однієї ліани можна зібрати приблизно 5 кг врожаю;

«Махаон» – надранній пучковий корнішон з урожайністю до 10 кг огірків вагою від 65 г;

«Пуччіні» – ранньостиглий самоплідний гібридний сорт, який сходить за 45 днів, з урожайністю до 9 кг зеленців вагою від 65 г.

Місце вирощування

Огіркам необхідне світло. Чим більше, тим краще. Тому розташуйте контейнер з ліаною на найосвітленішому у вашій квартирі підвіконні. Зимового сонця їй все одно буде мало, тому вам доведеться подбати про додаткове освітлення. Для цього існують спеціальні фітолампи, але можна обійтися і звичайними. Вони дозволять розтягнути світловий день до 16 годин, що позитивно позначиться на врожаї.

Ґрунт

Ґрунт для вирощування кімнатних огірків вибирають легкий і родючий, кислотністю близько 6,6-6,8 рН. Готові субстрати можна придбати в будь-якому садовому центрі або приготувати їх своїми руками. Вони повинні складатися з перегною, торфу і ґрунту в рівній пропорції. Не завадить додати також крупний пісок.

За кілька тижнів до посіву субстрат знезаражують за допомогою марганцівки. Ще один спосіб – прожарити суміш в нагрітій до 100°C духовій печі. Наступний етап у підготовці ґрунту до посіву – удобрювання. Для цього використовуйте деревний попіл (200 г), нітрофоску (1 ч. л.) і сечовину (1 ст. л.) з розрахунком на 1 відро готового ґрунту. Для посіву 1 куща вам потрібно підготувати мінімум 6 л ґрунту.

Температура повітря

У прохолодних квартирах огірки будуть рости повільно і погано. Їм потрібно постійне тепло. Сіянці вимагають підтримки температури в межах +25°C, а дорослі ліани можуть задовольнятися +22-24°C вдень і +18-20°C вночі.

Підготовка до посіву

Якщо ваше насіння відрізняється кольором, значить його вже обробив продавець. Білим насінням доведеться зайнятися самостійно. Як відбувається обробка: насіння на 30 хвилин замочують в розчині марганцівки (1 г: 100 мл). Всі насінинки, що спливли, викидаємо. Через півгодини придатне для посіву насіння розкладають на вологій марлі на 48 годин. Прискорити їх прокльовування можна за допомогою стимуляторів росту.

Посів

Пророщування можна проводити в спеціальних торф'яних таблетках або невеликих стаканчиках. Для тих, хто не бажає займатися пікіруванням, рекомендуємо сіяти відразу на постійне місце – у горщик або контейнер. Постійну місткість потрібно накрити склом або плівкою. Пересадку проводять, коли сіянець заведе хоча б 5 листочків.

Важливі моменти при вирощуванні кімнатних огірків

Огіркам потрібна стабільна тепла температура. Якщо вона опуститься хоча б до +15°С – розвиток рослини пригальмується, при +8°С вона починає гинути.

Волога – ще один важливий для цієї ліани пункт. Недостача її викликає хвороби. Тому забезпечте огірочкам регулярні поливи.

Підживлення проводять всього двічі. Перший раз, коли у сіянця з'явилася перша пара справжніх листочків. Другий – коли їх кількість збільшилася до трьох. Радимо вибрати вже готові добрива для огірків або сечовину.