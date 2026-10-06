Кришка на каструлі допомагає утримувати тепло всередині

Під час приготування їжі частина газу може витрачатися без користі. Найчастіше це відбувається тоді, коли розмір полум’я не відповідає діаметру посуду. Через це тепло йде не на нагрівання каструлі чи сковороди, а в навколишнє повітря. Про це більше пише Deccoria.

Тому проста зміна звички допоможе витрачати менше газу й не збільшувати час приготування їжі.

Чому важливо правильно підбирати конфорку

Полум’я має нагрівати саме дно посуду. Якщо конфорка занадто велика для маленької каструлі, вогонь виходить за її краї. У такому разі додаткове тепло не прискорює приготування, а лише нагріває кухню.

Для великого посуду, навпаки, не варто обирати надто маленьку конфорку. Каструля прогріватиметься повільніше, а на приготування їжі може знадобитися більше часу.

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Оптимальний варіант – коли полум’я залишається під дном посуду і не виходить далеко за його краї.

Як ще заощадити газ під час готування

Кришка на каструлі допомагає утримувати тепло всередині, тому вода та страви швидше нагріваються. Це дає змогу скоротити час роботи конфорки.

Після закипання страви не завжди потрібно залишати максимальний вогонь. Якщо зменшити полум’я, їжа продовжить готуватися, але витрата газу буде меншою.

Також конфорку можна вимкнути трохи раніше, ніж страва повністю приготується. Гарячий посуд ще деякий час зберігає тепло, тому процес приготування продовжиться навіть без полум’я.

Якщо потрібно швидко закип’ятити воду, для невеликої кількості рідини зручно скористатися електричним чайником. А для деяких страв час приготування можна скоротити за допомогою мікрохвильової печі або скороварки.

Не варто також вмикати духовку для приготування дуже маленької порції. На її нагрівання потрібно чимало енергії, тому для невеликої кількості їжі це не завжди виправдано.