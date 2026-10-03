Знизити споживання бойлера можна без повної відмови від гарячої води

Щоб зменшити витрати на електроенергію, варто звернути увагу не лише на холодильник чи пральну машину. Значна частина споживання може припадати на електричний водонагрівач, адже він не лише нагріває воду, а й регулярно вмикається, щоб підтримувати температуру. Більше про це пише Blikk.

Чому бойлер споживає багато електроенергії

Електричний бойлер витрачає енергію не лише під час нагрівання води. Після досягнення встановленої температури він періодично вмикається знову, щоб компенсувати втрати тепла та підтримувати воду гарячою.

На споживання впливають об’єм бака, температура нагрівання, якість теплоізоляції та кількість гарячої води, яку використовують мешканці.

Великий бойлер може витрачати зайву електроенергію, якщо в домі не потрібна така кількість води. Водночас надто маленький бак доводиться часто нагрівати повторно, що також збільшує витрати.

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Оптимальною вважають температуру 55–60 °C. За вищої температури зростають тепловтрати, а всередині водонагрівача швидше утворюється накип, що може знижувати ефективність його роботи.

Скільки електроенергії споживають різні прилади

Сучасний холодильник, який працює цілодобово протягом року, може споживати близько 100–250 кВт·год. Посудомийна машина використовує приблизно 150–270 кВт·год, а сушильна машина – близько 300–600 кВт·год на рік.

Водночас електричний водонагрівач може забезпечувати 20–30% загального споживання електроенергії домогосподарства.

Саме тому, щоб заощадити на електроенергії, варто звернути увагу на налаштування бойлера, його об’єм і стан системи гарячого водопостачання.

Як вибрати бойлер для дому

Важливо, щоб об’єм бойлера відповідав кількості людей у домі та їхнім потребам. Під час звичайного приймання душу одна людина використовує приблизно 30–50 літрів води комфортної температури, тоді як для ванни її потрібно значно більше.

Для однієї-двох людей, які переважно приймають душ, достатнім може бути бойлер на 50–80 літрів. Для сім’ї з трьох-чотирьох людей варто розглядати моделі на 80–120 літрів. Великим сім’ям або тим, хто часто приймає ванну, може знадобитися бак на 120–150 літрів і більше.

Важливе значення має і місце встановлення. Якщо бойлер розташований у холодному приміщенні, він втрачатиме більше тепла. Те саме стосується довгих труб гарячого водопостачання без теплоізоляції: вода в них швидше охолоджується, тому водонагрівачу доводиться частіше її підігрівати.

Як зменшити витрати електроенергії

Знизити споживання бойлера можна без повної відмови від гарячої води. Для цього варто встановити температуру на рівні 55–60 °C, регулярно очищати прилад від накипу та утеплити труби гарячого водопостачання.

Також допоможе коротший душ замість тривалого приймання ванни. Водозберігальні душові лійки та аератори для кранів дають змогу використовувати менше води, а отже, бойлеру доводиться нагрівати менший її об’єм.