Не кладіть гарячий телефон у холодильник або морозильну камеру

Під час роботи смартфон неминуче виділяє тепло. Процесор, графічний чип, акумулятор, екран і модулі зв’язку споживають енергію, частина якої перетворюється на тепло. Особливо помітним нагрівання стає під час ігор, знімання відео, швидкого заряджання, використання навігатора або роботи в умовах слабкого сигналу.

Незначне підвищення температури є нормальним. Однак якщо телефон стає надмірно гарячим без очевидної причини, швидко втрачає заряд або регулярно показує попередження про перегрів, на це варто звернути увагу. Чому так відбувається і що робити, пише Еngage.

Чому смартфон нагрівається під час роботи

Найчастіше смартфон нагрівається під час запуску вимогливих ігор, тривалої відеозйомки, відеодзвінків або роботи навігатора. У цей момент активно працюють процесор, графічний чип, камера та модулі зв’язку.

Телефон також може грітися через високу яскравість екрана, мобільний інтернет, Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Додаткове навантаження виникає за слабкого сигналу, коли пристрій постійно намагається підтримувати зв’язок.

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Чому телефон гріється під час заряджання

Нагрівання під час заряджання є нормальним, особливо при швидкій або бездротовій зарядці. Температура може суттєво підвищуватися, якщо одночасно грати, дивитися відео або користуватися іншими ресурсомісткими програмами.

Не заряджайте смартфон на ліжку, під подушкою чи на інших м’яких поверхнях. Якщо телефон сильно нагрівається, від’єднайте зарядний пристрій, зніміть товстий чохол і дайте пристрою охолонути.

Телефон перегрівається через програми

Причиною нагрівання можуть бути фонові програми. Месенджери, хмарні сервіси та інші застосунки можуть постійно синхронізувати дані й використовувати процесор навіть при вимкненому екрані.

Перевірте статистику акумулятора. Якщо один із застосунків споживає незвично багато енергії, його варто оновити, перевірити або видалити.

Чому телефон гріється на сонці

Спека та прямі сонячні промені значно посилюють нагрівання смартфона. Особливо небезпечно залишати його на панелі автомобіля або довго використовувати під сонцем.

У спекотну погоду також варто уникати тривалої роботи навігатора та інших вимогливих програм.

Чим небезпечний перегрів телефона

Постійний сильний нагрів прискорює зношування акумулятора та може скорочувати час роботи смартфона без заряджання. Щоб захистити компоненти, пристрій може автоматично знижувати продуктивність, яскравість екрана або швидкість заряджання.

Якщо телефон регулярно перегрівається навіть без значного навантаження, причину варто перевірити.

Що робити, якщо телефон перегрівся

Закрийте «вимогливі» програми, припиніть заряджання та зніміть чохол. Покладіть смартфон на тверду поверхню в прохолодному місці, подалі від сонця.

Не кладіть гарячий телефон у холодильник або морозильну камеру: різкий перепад температур може спричинити появу конденсату всередині пристрою.

Якщо смартфон продовжує сильно нагріватися, швидко розряджається або корпус деформувався, зверніться до сервісного центру для перевірки акумулятора та системи живлення.