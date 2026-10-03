Щоб повернути ложкам та виделкам чистий вигляд, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію

З часом навіть якісне та дороге столове приладдя може покриватися іржею. Щоб повернути ложкам та виделкам чистий вигляд, не обов’язково використовувати агресивну побутову хімію. УНІАН розповідає, як можна відмити іржу з ложок та виделок за допомогою фольги та соди.

Як очистити ложки та виделки від іржі?

Для боротьби з іржею вам знадобляться харчова сода та звичайна фольга.

Соду потрібно розвести до стану пасти, нанести на проблемні місця і протерти ці місця звичайною харчовою фольгою. Алюміній вступить у реакцію з оксидом заліза, тим самим знищуючи плями від іржі.

Після цього слід промити ложки та виделки під проточною водою та насухо витерти м’якою тканиною.

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