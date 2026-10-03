Не слід без попереднього аналізу ґрунту використовувати мінеральні комплекси, вапно або свіжий гній

Після збору врожаю у вересні грядки не варто залишати повністю відкритими до весни. Надмірне перекопування та необдумане внесення добрив можуть погіршити стан ґрунту. Захистити землю допоможуть сидерати, зрілий компост або органічна мульча. Про це пише Dom Wprost.

Що зробити з ґрунтом після збору врожаю

Перед осінніми роботами варто визначити, який ґрунт на ділянці. Для цього можна стиснути в долоні жменю вологої землі. Якщо вона легко розпадається, ґрунт піщаний і потребує органіки. Якщо земля утворює липку грудку, вона глиниста – необхідне розпушення.

Після цього можна перейти до підготовки грядок. Замість інтенсивного перекопування достатньо подбати про захисне покриття для ґрунту.

Компост допоможе покращити ґрунт

Зрілий компост можна розкласти безпосередньо на поверхні грядок або злегка змішати з верхнім шаром землі.

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На піщаних ґрунтах він допомагає збагатити землю органікою, а на важких глинистих покращує її структуру та повітропроникність. Крім того, шар компосту додатково захищає ґрунт у холодний період.

Які сидерати посіяти у вересні

Порожні грядки можна засіяти сидератами. Для цього підходять озиме жито та вика волохата.

Такі рослини допомагають захистити ґрунт від ерозії, їхнє коріння розпушує землю, а самі посіви пригнічують ріст бур’янів. Вика, яка належить до бобових культур, також сприяє накопиченню азоту в ґрунті.

Чим накрити грядки, якщо вже пізно сіяти

Якщо для посіву сидератів уже недостатньо часу, відкритий ґрунт можна накрити подрібненим листям або іншою органічною мульчею.

Захисний шар зменшує вплив вітру та сильних дощів, а також пом’якшує різкі перепади температури. Завдяки цьому верхній шар ґрунту краще зберігає свою структуру протягом зими.

Які добрива не варто вносити восени без аналізу

Не слід без попереднього аналізу ґрунту використовувати мінеральні комплекси, вапно або свіжий гній. Без визначення pH та складу землі такі матеріали можуть порушити її баланс і негативно вплинути на майбутні посіви.

Також не рекомендується додавати до ґрунту свіжу тирсу. Під час її розкладання мікроорганізми використовують доступний азот, тому він тимчасово стає менш доступним для рослин.