Перед перенесенням кімнатної рослини з вулиці варто уважно оглянути горщик, дренажні отвори та поверхню ґрунту

Разом із рослинами, які влітку стояли на балконі, терасі або в саду, восени до оселі можуть потрапити й комахи. Вони часто ховаються у ґрунті, під краями горщиків або біля дренажних отворів. Про простий спосіб створити додаткову перешкоду для небажаних «гостей» пише Gardening Know How.

Куди наносити вазелін

Вазелін можна використовувати на зовнішній поверхні горщика або контейнера, створюючи своєрідний липкий бар’єр для комах. Перед обробкою поверхню потрібно очистити від пилу, бруду та залишків ґрунту, а потім добре висушити.

Для захисту від комах на зовнішньому краї горщика можна зробити суцільну смугу завширшки приблизно 2,5–5 см. Важливо, щоб вона не мала розривів, інакше шкідники зможуть просто обійти перешкоду.

Якщо рослина стоїть на підставці, додаткову смугу можна нанести на ніжки. Це допоможе перекрити комахам шлях від підлоги або іншої поверхні до горщика.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після перенесення рослин у приміщення захисний шар варто регулярно перевіряти. Пил та інший бруд можуть поступово створити місток, яким комахи зможуть перебратися через бар’єр.

Чого робити не можна

Найважливіше правило – не наносити вазелін на листя рослин. Жирний шар може перешкоджати нормальному газообміну та випаровуванню вологи через поверхню листка.

Так само не варто наносити засіб безпосередньо на зелені стебла. Захисний бар’єр має залишатися тільки на зовнішніх поверхнях горщика, піддона або підставки.

Не можна також закривати вазеліном дренажні отвори. Вони необхідні для відведення зайвої води, а їхнє перекриття може призвести до застою вологи в ґрунті.

Як захистити підставки та піддони

Одного бар’єру на горщику іноді недостатньо. Комахи можуть переміщуватися від одного контейнера до іншого по підвіконню, полиці або підставці.

Тому додаткову захисну смугу можна зробити на ніжках підставки. На гладких поверхнях вазелін утримується краще, а пористі матеріали можуть його вбирати.

Окремо можна обробити зовнішній край піддона. Водночас важливо залишити вільним місце для нормального стікання води.

Що робити з новими рослинами

Рослини, які щойно придбали або повернули з вулиці, краще не ставити одразу поруч з іншими кімнатними квітами. Їх можна на кілька тижнів залишити окремо та регулярно оглядати.

Під час такого карантину перевіряйте листя, стебла та поверхню ґрунту. Особливу увагу приділяйте нижній стороні листків, де можуть ховатися шкідники.

Якщо нова рослина заражена, її ізоляція допоможе не допустити поширення комах на інші вазони.

Як додатково перевірити рослину перед занесенням у дім

Перед перенесенням кімнатної рослини з вулиці варто уважно оглянути горщик, дренажні отвори та поверхню ґрунту. Під краями контейнера або біля отворів можуть ховатися комахи та їхні личинки.

Листя можна промити водою, приділяючи особливу увагу його нижній стороні. Якщо в ґрунті помітні ознаки сильного зараження, рослину варто ізолювати від інших.