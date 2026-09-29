Восени варто поступово скоротити підживлення

Спатифілум може продовжувати цвісти в холодну пору року, якщо восени правильно скоригувати догляд. Зі скороченням світлового дня рослина споживає менше води, а після початку опалювального сезону стикається із сухішим повітрям. Тому звичний літній режим поливу, освітлення та підживлення вже не завжди підходить. Про кілька простих змін, які допоможуть зберегти рослину здоровою та створити умови для появи нових квітконосів, пише Te.News.

Скоригуйте полив

Восени ґрунт у горщику висихає повільніше, особливо якщо в кімнаті стало прохолодніше. Тому не поливайте спатифілум за звичним графіком, а перевіряйте стан верхнього шару ґрунту.

Дочекайтеся, поки він трохи підсохне, і лише тоді поливайте рослину. Після процедури не залишайте воду в піддоні, адже постійно вологий ґрунт може призвести до проблем із корінням.

Якщо горщик стоїть у прохолодному місці, проміжки між поливами можуть стати довшими. Водночас не допускайте повного пересихання земляної грудки.

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Дайте більше світла

Восени світловий день стає коротшим, тому спатифілум варто перемістити ближче до вікна. Оберіть місце з яскравим розсіяним світлом, де рослина не перебуватиме під прямими променями полуденного сонця.

Глибока тінь у цей період може стати однією з причин відсутності нових квітконосів. Якщо природного освітлення недостатньо, для кімнатної рослини можна використовувати додаткове освітлення.

Водночас не ставте вазон впритул до холодного скла та стежте, щоб листя не торкалося вікна.

Захистіть рослину від сухого повітря

Після ввімкнення опалення вологість повітря в оселі часто знижується. Спатифілум може реагувати на це сухими або коричневими кінчиками листків.

Не ставте вазон безпосередньо над батареєю чи поруч із нею. Для підвищення вологості можна скористатися зволожувачем повітря або поставити біля рослини ємність із водою.

Також допускається обережне обприскування листя м’якою водою, якщо це відповідає умовам у приміщенні. Важливо не перетворювати ґрунт на постійно мокрий субстрат заради підвищення вологості.

Стежте за температурою

Для спатифілума важлива не лише температура, а і її стабільність. У холодний сезон намагайтеся підтримувати в кімнаті приблизно +18…+22 °C.

Не залишайте рослину на холодному підвіконні, біля відкритої кватирки або там, де на неї постійно потрапляє холодне повітря. Різкі перепади температури можуть негативно впливати на стан листя та кореневої системи.

Якщо регулярно провітрюєте кімнату, стежте, щоб холодний потік повітря не потрапляв безпосередньо на рослину.

Не перестарайтеся з добривами

Восени підживлення поступово скорочуйте. Якщо спатифілум продовжує активно рости, можна ще деякий час використовувати добриво для квітучих кімнатних рослин у помірній кількості.

Коли ріст сповільнюється, потреба в регулярному підживленні зменшується. Надлишок добрив за недостатнього освітлення може призвести до накопичення солей у ґрунті та погіршення стану коренів.

Тому восени краще не намагатися стимулювати цвітіння великою кількістю добрив, а зосередитися на стабільному освітленні, помірному поливі та комфортній температурі.

Перевірте рослину перед зимою

Восени огляньте листя спатифілума, особливо з нижнього боку. Якщо рослина влітку перебувала на балконі чи відкритому повітрі, переконайтеся, що на ній немає шкідників.

Видаліть пожовкле, сухе або сильно пошкоджене листя. Не обрізайте здорові листки без потреби, адже вони продовжують забезпечувати рослину поживними речовинами.