Гібіскусу потрібне добре освітлене місце

Гібіскус цінують за великі яскраві квіти, однак для пишного цвітіння недостатньо лише регулярно поливати та підживлювати рослину. Важливу роль відіграє обрізка, причому правила залежать від того, який саме вид гібіскуса росте у вас. Неправильно вибраний час або надто сильне обрізання можуть позбавити рослину частини квіткових бруньок. Як обрізати гібіскус, пише Southern Living.

Які бувають гібіскуси

Умовно гібіскуси поділяють на морозостійкі та тропічні. Перші можуть зимувати у відкритому ґрунті: восени їхня надземна частина відмирає, а навесні рослина знову починає рости. Такі гібіскуси здатні утворювати дуже великі квіти.

Тропічні види значно чутливіші до холоду. У регіонах із морозними зимами їх вирощують у контейнерах і переносять у приміщення або забезпечують інше зимове укриття. Вони зазвичай мають дрібніші квіти, зате можуть утворювати їх у великій кількості.

Саме від виду залежить, коли краще братися за секатор.

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Як обрізати морозостійкий гібіскус

Молоді пагони можна прищипувати, коли вони досягнуть приблизно 15 см завдовжки. Для цього видаліть верхівку трохи вище пари листків. Такий прийом допомагає стимулювати розгалуження і сформувати компактніший кущ.

Основне обрізання проводьте після завершення цвітіння. Після перших осінніх заморозків надземну частину можна вкоротити, залишивши приблизно 20–30 см стебел над ґрунтом. Для роботи використовуйте чистий секатор або гілкоріз і робіть рівні зрізи.

Залишені стебла допоможуть захистити прикореневу частину від холоду. Перед зимою ґрунт навколо рослини можна замульчувати. Навесні, до початку активного росту, видаліть відмерлі частини, обрізавши їх майже до рівня землі.

Протягом сезону додатково видаляйте лише сухі, пошкоджені або хворі пагони.

Як обрізати тропічний гібіскус

Тропічні види обрізають інакше. Найкращий час для формування куща – кінець зими або початок весни, безпосередньо перед появою нового приросту.

Спочатку виберіть довгий пагін і знайдіть листковий вузол, спрямований назовні від центру куща. Зробіть зріз приблизно на 0,5–1 см вище нього, під кутом близько 45 градусів. На пагоні варто залишати кілька листкових вузлів, щоб із них могли розвиватися нові бічні гілки.

Обрізайте таким самим способом інші витягнуті пагони, одночасно стежачи за формою куща. Не видаляйте за один раз понад третину всієї рослини. Якщо гібіскус сильно витягнувся, краще проводити формування поступово, а не зрізати більшу частину пагонів одразу.

Сухі, пошкоджені та хворі гілки можна видаляти незалежно від сезону.

Чому гібіскус потрібно обрізати

Регулярне формування допомагає підтримувати охайну форму рослини та стимулює появу нових пагонів. Без обрізки кущ може стати надмірно густим або витягнутим, а всередині крони погіршиться рух повітря.

Якщо кущ занадто густий, на ньому легше розвиваються хвороби та з’являються шкідники. Але й сильно обрізати рослину в невдалий час не варто, адже можна зрізати пагони, на яких мали б з’явитися квіти.

Тому важливо не лише обрізати гібіскус, а й правильно вибирати час для цього процесу.

Як доглядати за гібіскусом для пишного цвітіння

Гібіскусу потрібне добре освітлене місце. Для активного росту та утворення квітів рослині бажано забезпечити близько 6–8 годин сонячного світла на день.

Ґрунт має бути поживним, добре дренованим і слабокислим. Підтримуйте його помірно вологим, але не допускайте постійного застою води біля коренів. Якщо земля важка та глиниста, її можна покращити додаванням органічного компосту.

Регулярно видаляйте зів’ялі квіти. Це допоможе підтримувати охайний вигляд рослини та спрямовувати її ресурси на подальший ріст і цвітіння.

Також під час активної вегетації гібіскус потребує підживлення. Добриво вносьте відповідно до потреб рослини та інструкції конкретного засобу, не перевищуючи рекомендовану норму.

Головне правило обрізки просте: спочатку визначте, який саме гібіскус у вас росте, а вже потім обирайте час і спосіб формування. Це допоможе зберегти здоровий кущ і створити умови для рясного цвітіння.