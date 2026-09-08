Багатошарова посадка не змушує рослини змінювати природний період цвітіння

Осінь – вдалий час не лише для висаджування цибулинних у саду, а й для створення ефектних контейнерних композицій. Якщо розмістити цибулини різних рослин на кількох рівнях, навесні вони зацвітатимуть не одночасно, а послідовно. Як використати такий спосіб, пише Еxpress.

Як працює багатошарова посадка

Принцип досить простий: у глибокому контейнері створюють кілька рівнів із цибулинами різних видів. Найглибше висаджують великі цибулини, які потребують більше простору, а ближче до поверхні розміщують дрібні рослини, що розквітають рано.

На нижньому рівні можна розташувати тюльпани або нарциси. Над ними – гіацинти, а у верхньому шарі – крокуси, мускарі та інші дрібноцибулинні. Не розміщуйте цибулини безпосередньо одна над одною. Краще трохи зміщувати їх під час посадки, щоб кожна рослина мала достатньо місця для розвитку коренів і пагонів.

Який горщик підійде

Для такої композиції обирайте просторий і достатньо глибокий контейнер із дренажними отворами. Вони необхідні для відведення зайвої води, адже взимку надмірна вологість може спричинити загнивання цибулин.

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На дно горщика насипте шар дренажу, а зверху використайте легкий, пухкий і водопроникний субстрат. Після цього послідовно сформуйте кілька рівнів посадки, залишаючи між ними шар ґрунту відповідної товщини.

Чому цей спосіб зручний

Головна перевага багатошарової посадки – можливість отримати тривале цвітіння навіть на невеликій площі. Замість кількох горщиків можна використати один місткий контейнер і висадити в ньому рослини з різними строками цвітіння.

Навесні композиція постійно змінюватиметься. Спочатку з’являться найраніші квіти, наприклад, крокуси, потім їх змінять інші цибулинні, а згодом розкриються тюльпани чи нарциси. Так контейнер не втратить декоративності одразу після завершення цвітіння однієї рослини.

Як захистити цибулини взимку

Після осінньої посадки цибулинам необхідний період прохолоди. Він важливий для нормального розвитку та подальшого цвітіння навесні, тому не варто тримати контейнер у теплому приміщенні всю зиму.

Водночас горщик потрібно захистити від надмірного промерзання. Особливо швидко охолоджується ґрунт у невеликих контейнерах, тому їх краще поставити в місці, захищеному від сильного вітру, або додатково утеплити.

Стежте й за вологістю ґрунту. Після посадки помірно полийте землю, щоб вона добре осіла навколо цибулин. Надалі додатково зволожуйте субстрат лише за потреби, орієнтуючись на погоду. Якщо восени часто йдуть дощі, переконайтеся, що вода безперешкодно виходить через дренажні отвори.

Як спланувати цвітіння

Багатошарова посадка не змушує рослини змінювати природний період цвітіння. Її перевага в іншому – можна поєднати в одному контейнері види, які зазвичай зацвітають у різний час.

Тому під час створення композиції добирайте рослини з раннім, середнім і пізнішим цвітінням. Тоді після завершення цвітіння однієї групи її поступово змінюватиме наступна, і один горщик залишатиметься яскравим значно довше.