Спалювання опалого листя шкодить довкіллю та може бути небезпечним

Опале листя не обов’язково збирати в мішки та вивозити з ділянки. Здорові рослинні рештки можна використати для компосту, листового перегною або як захисний шар для ґрунту. Так ви зменшите кількість відходів і водночас повернете органічну речовину в сад. Водночас листя з хворих рослин потрібно збирати окремо. Більше про це пише Telegraf.

Складіть листя в компост

Опале листя стане хорошою основою для компосту. Для цього використовуйте компостер або виділіть на ділянці окреме місце для компостної купи.

Перед закладанням приберіть із листя пакети, папір та інше сміття. Велике листя бажано подрібнити, оскільки так воно швидше розкладатиметься.

Не ущільнюйте листя надто сильно. Періодично перемішуйте компостну купу, щоб забезпечити доступ повітря, а якщо матеріал пересихає, злегка зволожуйте його. Готовий компост стане темним і пухким, після чого його можна використовувати для покращення ґрунту.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Приготуйте листовий перегній

Для листя необов’язково мати компостер. Зберіть його у міцні мішки, злегка зволожте сухе листя та зробіть у мішках кілька отворів для доступу повітря і відведення зайвої води.

Не зав’язуйте мішки надто щільно. Залиште їх у затіненому місці та періодично перевіряйте стан листя. Якщо воно стало надто сухим, зволожте його.

Цей спосіб потребує часу. Листю може знадобитися близько двох років для повного розкладання. Готовий листовий перегній покращує структуру ґрунту та допомагає йому утримувати вологу.

Використайте листя як мульчу

Здорове опале листя можна розкласти під деревами, кущами або на вільних грядках. Воно захищатиме поверхню ґрунту від пересихання і, поступово розкладаючись, збагатить його органічною речовиною.

Для мульчування краще використовувати подрібнене листя. Розподіліть його рівномірним шаром по ґрунту, але не насипайте безпосередньо до стовбурів дерев і основ рослин.

Не перетворюйте мульчу на щільний мокрий шар. Якщо листя злежується, розпушіть його, щоб до ґрунту надходило повітря.

Листя з хворих рослин використовуйте окремо

Якщо на листі є ознаки хвороб або шкідників, не використовуйте його для мульчування та не додавайте до звичайної компостної купи. Так можна сприяти поширенню інфекцій на ділянці.

Зберіть таке листя окремо та дізнайтеся у місцевої служби благоустрою або комунального підприємства, як правильно передати рослинні відходи на утилізацію.

Чому листя не можна спалювати

Спалювання опалого листя шкодить довкіллю та може бути небезпечним. Під час горіння в повітря потрапляють чадний газ, дрібні частинки та інші забруднювальні речовини. Крім того, вогонь може швидко поширитися на суху траву, дерева, паркани або господарські споруди.

За самовільне випалювання рослинності та її залишків в Україні передбачені штрафи. Тому замість спалювання листя краще використати його для компостування, приготування листового перегною, мульчування або організовано передати на утилізацію.