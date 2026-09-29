Побілці часто приписують здатність безпосередньо знищувати комах і збудників хвороб

Побілені стовбури плодових дерев – звична картина в осінньому саду. Однак ця процедура має не декоративне, а цілком практичне призначення. Світле покриття допомагає зменшити нагрівання кори в сонячні зимові дні та захищає дерево від різких перепадів температури.

Найбільше такий захист потрібен молодим деревам із тонкою корою, яка особливо чутлива до зимового сонця та швидкого охолодження. Навіщо і коли білити дерева, пише Agroforum.

Від чого страждає кора взимку

Взимку температура повітря може залишатися низькою, але сонце здатне сильно нагрівати стовбур. Особливо це стосується південного та південно-західного боків дерева, які протягом дня отримують найбільше сонячного проміння.

Після заходу сонця або різкої зміни погоди нагріта поверхня стовбура швидко охолоджується. Через таке чергування нагрівання та замерзання тканини дерева можуть пошкоджуватися.

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На корі можуть з’являтися поздовжні тріщини та ділянки, схожі на опіки. Такі пошкодження особливо небезпечні для молодих плодових дерев із гладкою та тонкою корою.

Ризик може збільшуватися і після сильної обрізки. Якщо раніше затінені частини стовбура або великих гілок раптом опиняються під прямими сонячними променями, вони стають більш уразливими до перегрівання.

Чому допомагає саме білий колір

Принцип дії побілки досить простий: світла поверхня відбиває значну частину сонячного випромінювання. Завдяки цьому стовбур нагрівається менше, а перепад між денною та нічною температурою поверхні кори стає менш різким.

Тобто побілка захищає дерево не стільки від самого морозу, скільки від наслідків різкого чергування сонячного нагрівання та замерзання.

Особливо це важливо наприкінці зими та на початку весни, коли сонце вже активно прогріває темну кору, а температура повітря залишається низькою.

Чи допомагає побілка відкладати цвітіння

Іноді можна почути, що білий колір на стовбурі нібито допомагає затримати весняне пробудження дерева. Певний зв’язок справді можливий, адже менше нагрівання кори може впливати на швидкість прогрівання тканин і початок весняних процесів.

Проте розраховувати на побілку як на спосіб затримати цвітіння і у такий спосіб захистити квіти від весняних заморозків не варто. Її головне завдання – зменшити ризик зимових пошкоджень кори.

Чи знищує побілка шкідників

Побілці часто приписують здатність безпосередньо знищувати комах і збудників хвороб. Але саме по собі біле покриття не варто вважати повноцінним засобом захисту рослин.

Його користь полягає передусім у запобіганні пошкодженням кори. Якщо на стовбурі менше тріщин і ділянок, уражених зимовими опіками, зменшується кількість місць, через які можуть проникати збудники захворювань.

Тому побілка не замінює санітарну обрізку, прибирання рослинних решток та інші необхідні заходи догляду за садом.

Чим побілити дерева восени

Для традиційної побілки використовують гашене вапно, яке розводять водою. Під час роботи з ним потрібно дотримуватися обережності, оскільки така суміш може подразнювати шкіру та очі.

Також для захисту стовбурів застосовують спеціальні садові побілки або відповідні водні фарби. Важливо обирати засіб, призначений саме для дерев, і дотримуватися інструкції виробника.

Не варто використовувати для цього звичайні олійні фарби. Також небажано експериментувати з покриттями, склад яких не передбачений для нанесення на кору дерев.

Коли проводити побілку

Обробку краще виконати восени до встановлення стійких морозів. Оберіть сухий день, коли нанесене покриття зможе добре висохнути.

Перед процедурою стовбур варто оглянути. Якщо на ньому є пошкодження, суха кора або інші проблемні ділянки, спочатку потрібно привести дерево до ладу відповідно до його стану.

Молоді дерева доцільно покривати рівномірно по всій доступній висоті стовбура. Особливу увагу приділіть стороні, яка найбільше освітлюється сонцем.