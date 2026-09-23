Для дорослих здорових дерев можна використовувати вапняний розчин або спеціальну садову фарбу

Для побілки використовують різні матеріали, але найчастіше садівники обирають гашене вапно, крейду або спеціальну садову фарбу. Вони відрізняються стійкістю, впливом на кору, вартістю та особливостями застосування. Про особливості кожного з них пише «Як?».

Гашене вапно

Вапняний розчин залишається одним із найпоширеніших варіантів для оброблення дорослих плодових дерев. Він доступний за ціною, добре тримається на корі та менше змивається опадами, ніж звичайна крейдяна побілка.

Лужне середовище вапна також може мати знезаражувальну дію на поверхні кори. Воно допомагає обробити невеликі пошкодження та зменшити кількість деяких мікроорганізмів на стовбурі.

Для приготування простого розчину розведіть 2 кг гашеного вапна у 10 л води. Добре перемішайте суміш і залиште приблизно на 30 хвилин. Щоб покриття краще трималося, можна додати до складу речовину, яка підвищить його в’язкість, наприклад глину.

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Водночас концентрований вапняний розчин може бути занадто агресивним для молодої кори. Тому для молодих саджанців краще використовувати щадніший склад.

Крейда

Крейдяна побілка м’якша для кори, тому її часто використовують для молодих дерев. Вона проста у приготуванні та коштує недорого.

Головний недолік крейди – невисока стійкість до опадів. Після кількох дощів покриття може частково змитися, тому восени така побілка без додаткових компонентів не завжди практична.

Для приготування розчину розведіть 2 кг крейди у 10 л води та добре перемішайте. Щоб побілка довше трималася на корі, до неї можна додати глину або інший безпечний для дерев компонент, який підвищує зчеплення суміші з поверхнею.

Крейда сама по собі не має таких знезаражувальних властивостей, як вапно. Тому перед обробленням важливо оглянути дерева, очистити відмерлу кору та за потреби провести окреме оброблення відповідними засобами захисту рослин.

Садова фарба

Спеціальна садова фарба призначена саме для нанесення на стовбури та скелетні гілки дерев. Вона зручна тим, що продається вже готовою до використання, а покриття зазвичай довше зберігається на корі.

Не використовуйте для цієї мети звичайну будівельну фарбу. Для дерев обирайте лише продукцію, на якій виробник прямо зазначає можливість застосування в саду.

Перевагою спеціальної фарби є стійкість до опадів і простота нанесення. Водночас якісний продукт коштує дорожче за крейду чи вапно.

Особливо важливо дотримуватися інструкції виробника щодо віку дерев, товщини шару та способу нанесення. Не варто наносити будь-яке щільне покриття на пошкоджену або хвору кору без попереднього з’ясування причини проблеми.

Що обрати для різних дерев

Для дорослих здорових дерев можна використовувати вапняний розчин або спеціальну садову фарбу. Вибір залежатиме від бажаної стійкості покриття, погодних умов і можливостей догляду за садом.

Для молодих дерев із тонкою корою доцільніше використовувати щадний крейдяний склад. Концентроване вапно або щільне покриття фарбою без рекомендації виробника для таких рослин краще не застосовувати.

Якщо в регіоні восени часто йдуть дощі, враховуйте стійкість матеріалу до вологи. Крейда без закріплювальних компонентів може швидко втратити захисний шар, тоді як вапняний розчин або спеціальна садова фарба зазвичай тримаються довше.

Як підготувати дерева до побілки

Перед нанесенням будь-якого складу огляньте стовбури та скелетні гілки. Обережно видаліть лише відмерлі частини кори, якщо вони легко відшаровуються, не пошкоджуючи живі тканини.

Не наносіть побілку на мокру або вкриту льодом кору. Дочекайтеся сухої погоди, щоб склад міг нормально висохнути та закріпитися.

Також не варто сприймати побілку як універсальний захист від усіх хвороб і шкідників. Якщо на корі є ознаки ураження, спочатку визначте причину та використайте відповідні засоби захисту.