Якщо головне завдання – тривале горіння та стійкий жар, варто звернути увагу на граб, дуб, акацію та ясен

Якість дров безпосередньо впливає на те, наскільки добре прогріється будинок і як довго триматиметься тепло після закладання палива. Для опалення зазвичай обирають тверді листяні породи, оскільки вони мають високу щільність і довше горять. Водночас навіть найкраща деревина не дасть очікуваного результату, якщо її недостатньо просушити або неправильно зберігати. Які породи дерев обрати, пише Newsweek.

Які дрова найкраще підходять для опалення

Для тривалого горіння особливо цінують тверді породи деревини. Вони повільніше згорають, утворюють стійкий жар і можуть довше підтримувати тепло в печі чи каміні.

До таких порід належать граб, дуб, акація та ясен. Вони мають високу щільність і добре підходять для опалення житла в холодну пору року.

Граб вирізняється високою теплотворністю та здатністю довго утримувати жар. Дуб також добре підходить для тривалого горіння, однак щільна деревина потребує достатньо часу для висихання. Ясен легше розпалюється та дає рівне полум’я, а акація також відома тривалим горінням і хорошою тепловіддачею.

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Водночас порівнювати породи лише за назвою не варто. Стан конкретних дров, їхня вологість, розмір полін і умови горіння можуть суттєво впливати на результат.

Чому вологість дров має таке значення

Навіть дорогі дрова з твердої деревини можуть погано гріти, якщо вони сирі. Значна частина енергії в такому разі витрачається на випаровування води, тому в приміщення надходить менше тепла.

Для ефективного опалення деревина має бути добре висушеною. Орієнтиром для сухих дров зазвичай вважають вологість близько 15–20% або нижче.

Вологі поліна також можуть сприяти утворенню більшої кількості диму, смолистих відкладень і сажі в димоході. Це не лише знижує ефективність опалення, а й означає, що димохід потрібно частіше перевіряти та чистити.

Чи існують дрова, які зовсім не залишають сажі

Повністю безсотенних дров не буває. Кількість сажі та інших відкладень залежить не тільки від породи дерева.

На результат впливають вологість палива, достатність припливу повітря, тяга в димоході та режим горіння. Якщо використовувати сухі дрова й забезпечити правильне горіння, кількість відкладень можна зменшити, але повністю виключити їх утворення неможливо.

Тому незалежно від обраної породи димоходу потрібне регулярне обслуговування.

Як правильно сушити та зберігати дрова

Дрова краще заготовляти заздалегідь, щоб деревина мала достатньо часу для висихання. Складати їх потрібно у добре провітрюваному місці, захищеному від опадів.

Не варто накривати стос герметичним матеріалом з усіх боків. Важливо захистити верхню частину від дощу та снігу, але залишити можливість для циркуляції повітря.

Поліна не повинні лежати безпосередньо на землі. Їх краще складати на піддони, бруски або іншу основу, яка забезпечує вентиляцію знизу.

Коли краще купувати дрова на зиму

Купувати дрова завчасно зручно не лише через можливу різницю в ціні. Головна перевага полягає в тому, що придбане паливо матиме більше часу для просушування.

Якщо купити недостатньо сухі дрова навесні або на початку літа та правильно їх скласти під навісом, до опалювального сезону вони матимуть значно кращі властивості.

Не варто чекати перших холодів, якщо дрова потрібно ще досушувати. Восени та взимку попит на паливо зростає, а деревина, придбана безпосередньо перед сезоном, не завжди встигає добре просохнути.

Які дрова обрати для печі

Якщо головне завдання – тривале горіння та стійкий жар, варто звернути увагу на граб, дуб, акацію та ясен. Граб і дуб особливо добре підходять для підтримання тепла протягом тривалого часу, тоді як ясен може бути зручним для розпалювання та подальшого горіння.

Проте важливіше придбати добре висушену деревину, ніж просто вибрати певну породу. Сухі якісні дрова правильної вологості горітимуть ефективніше, даватимуть більше тепла та сприятимуть меншому утворенню сажі, ніж сирі поліна навіть із дорогої твердої деревини.