Щоб разом із плямами не стерти фарбу, важливо враховувати її тип та не терти поверхню надто сильно

Пофарбовані стіни час від часу потребують не лише сухого прибирання, а й миття. Щоб разом із плямами не стерти фарбу, важливо враховувати її тип та не терти поверхню надто сильно. Benjamin Moore розповідає, як помити пофарбовані стіни.

Спочатку визначте тип покриття.

Перед миттям потрібно звернути увагу на саму фарбу. Знання типу покриття стін допоможе вам визначити, наскільки інтенсивно можна терти поверхню, не пошкодивши її.

Загалом чим вищий рівень глянцю, тим легше очищати поверхню. Покриття з меншим блиском, наприклад, матове, вимагає більш обережного підходу. Також важливо, щоб фарба була вологостійка.

Підготуйте стіни перед очищенням.

Перш ніж почати очищення, підготуйте стіни та все необхідне для цього завдання. Приготуйте одне відро з мийним розчином і друге з чистою водою для ополіскування поверхонь. Також розкладіть рушники або ганчірки вздовж підлоги та плінтусів, щоб зібрати надлишки бруду, пилу та води.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Візьміть віник або суху ганчірку та проведіть по стіні, спочатку збираючи пил та павутиння.

Спробуйте спочатку почистити стіни водою.

Легкі плями та подряпини спочатку обережно протріть великою неабразивною губкою, змоченою у теплій воді.

Спробуйте м’який мийний розчин.

Якщо тепла вода не допомагає усунути плями, перейдіть до суміші теплої води та м’якого мийного засобу для посуду. Одягніть гумові рукавички, щоб захистити руки. Починайте мити від низу стіни, поступово рухаючись вгору, щоб мийний розчин не стікав по поверхні й не залишав смуг, які може бути важко видалити.

Працюйте з невеликими, зручними для обробки ділянками, обережно протираючи поверхню круговими рухами, щоб не пошкодити фарбу. Під час роботи поступово змивайте мийний розчин теплою чистою водою за допомогою чистої губки.

Висушіть стіни.

Після того як стіни стануть чистими, переконайтеся, що вони добре висохли, щоб уникнути пошкоджень від вологи або появи плісняви. Для цього достатньо просто протерти стіни м’якою ганчіркою, яка поглинає вологу.