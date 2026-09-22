Не вся картопля однаково добре переносить тривале зберігання

Якщо картоплю правильно підготувати до зими, вона може залишатися придатною для споживання протягом кількох місяців. Проте навіть добре зібраний урожай швидко псується через неправильну температуру, надмірну вологість, світло або пошкоджені бульби. Щоб запаси долежали до весни, важливо створити для них відповідні умови та регулярно перевіряти стан урожаю. Більше про основні помилки під час зберігання пише VSN.

1. Тримати сорт, який не призначений для тривалого зберігання

Не вся картопля однаково добре переносить тривале зберігання. Ранні сорти зазвичай мають коротший період спокою, тому можуть швидше проростати. Для зимових запасів краще обирати середньопізні та пізні сорти, які за відповідних умов можуть зберігатися до весни.

2. Закладати на зберігання всі бульби без перебирання

Перед тим як переносити картоплю в погріб або інше прохолодне приміщення, її потрібно уважно перебрати. Бульби з ознаками гнилі, плісняви, механічними пошкодженнями або плямами краще відразу відкласти.

Одна зіпсована бульба може стати джерелом проблеми для сусідніх, особливо якщо вони лежать щільно. Тому пошкоджену картоплю не варто змішувати зі здоровою.

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3. Зберігати картоплю разом з усіма овочами та фруктами

Картоплі бажано виділити окреме місце. Якщо це неможливо, потрібно хоча б правильно організувати сусідство.

Поруч можна тримати буряк: він здатен поглинати частину надлишкової вологи. А от фрукти та овочі, які виділяють етилен, краще не класти безпосередньо біля картоплі. Яблука, груші та стиглі помідори варто зберігати окремо.

4. Не контролювати температуру

Температурний режим має велике значення для зимового зберігання. Оптимальним для картоплі вважається діапазон приблизно +2…+4 °С.

Якщо в приміщенні занадто тепло, бульби швидше виходять зі стану спокою та починають проростати. Надто низька температура також небажана: після підмерзання картопля може стати солодкуватою, оскільки частина крохмалю перетворюється на цукри.

5. Не стежити за вологістю

Для картоплі важлива не лише температура, а й вологість повітря. Орієнтовно вона має становити 85–90%.

Надмірна вологість сприяє утворенню конденсату та розвитку гнилі, особливо якщо приміщення погано вентилюється. Водночас надто сухе повітря може призвести до втрати вологи бульбами, через що вони зморщуються та втрачають якість.

Якщо на стінах, стелі або поверхні тари регулярно з’являється конденсат, приміщення потрібно провітрити та з’ясувати причину надлишкової вологи.

6. Залишати картоплю на світлі

Світло для картоплі під час зберігання – небажаний фактор. Під його впливом бульби зеленіють, а в них збільшується вміст соланіну.

Тому картоплю потрібно тримати в темному приміщенні та не залишати надовго біля вікна, під прямим сонячним промінням або яскравим штучним освітленням.

Позеленілі бульби не варто вживати в їжу, особливо якщо зеленим став значний шар м'якоті.

7. Не перевіряти запаси протягом зими

Покласти картоплю в погріб і забути про неї до весни – ще одна поширена помилка. Запаси бажано оглядати приблизно раз на два-три тижні.

Під час перевірки звертайте увагу на м’які бульби, плями, плісняву, неприємний запах і перші ознаки проростання. Зіпсовану картоплю потрібно своєчасно прибирати, щоб проблема не поширювалася на весь запас.

Також регулярно контролюйте температуру та вологість у приміщенні. Це допоможе вчасно помітити несприятливі умови та скоригувати їх.