Не після кожного дощу йде активна хвиля плодоношення грибів

Після дощу у лісі справді може бути набагато більше грибів, але вирушати туди відразу після опадів не варто. 24 Канал розповідає, коли саме варто піти на тихе полювання в ліс.

Через скільки днів після дощу з’являються гриби?

Міколог Остап Богославець пояснює, що не після кожного дощу йде активна хвиля плодоношення грибів. Цей процес насправді залежить від низки чинників.

«Звичайно, що ймовірність того, що після дощу в лісі таки з’являться гриби, більша. Але буває так, що, навпаки, для грибів занадто мокро після дощів. Загалом для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та тепло. Тому осінь – доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути й не менше, ніж восени», – розповів він.

Гриби починають рости через 2–3 дні після дощу, коли ґрунт насичується вологою, але все ж важливо враховувати й тип гриба, оскільки час дозрівання може варіюватися від кількох годин до кількох тижнів.

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На швидкість росту також впливають температура повітря та інші погодні умови, тому найкращий час для збору – 2–5 днів після опадів.