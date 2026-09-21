Не всі декоративні рослини підходять для осіннього посіву

Вересень – не лише час для завершення садового сезону, а й слушний період для посіву багатьох морозостійких квітів. Насіння деяких рослин добре переносить зимівлю в ґрунті, а холод допомагає йому пройти природну стратифікацію. Навесні такі культури можуть зійти раніше, ніж після весняного посіву. Homes and Gardens пише, які квіти можна висіяти у вересні та що важливо врахувати під час осінньої посадки.

Духмяний горошок

Духмяний горошок можна сіяти у відкритий ґрунт у середині або наприкінці вересня. Насіння, яке перезимує в землі, навесні починає проростати з настанням сприятливої температури, тому цвітіння можна очікувати раніше.

Для осіннього посіву обирайте добре освітлену ділянку з родючим ґрунтом. Якщо вирощуєте культуру в контейнері, використовуйте достатньо глибоку ємність, оскільки її коріння розростається вглиб.

Перед сильними морозами молоді рослини бажано захистити від холоду. Для цього можна замульчувати ґрунт навколо них або використати легке укриття.

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Дельфініум

Дельфініум добре підходить для осіннього посіву у відкритий ґрунт. Його квіти можуть мати синє, фіолетове, рожеве або біле забарвлення, тому рослина стане помітною окрасою клумби.

Насіння не потрібно заглиблювати надто сильно. Розкладіть його по підготовленому ґрунту, злегка присипте землею та підтримуйте помірну вологість.

Навесні після появи сходів рослини за потреби проріджують, залишаючи між ними достатньо місця для розвитку.

Ехінацея

Ехінацею можна висівати наприкінці вересня. Її насінню для успішного проростання може бути корисний тривалий період низьких температур, тому осінній посів дає змогу пройти природну стратифікацію.

Для цієї рослини оберіть сонячну ділянку з легким і добре дренованим ґрунтом. Місце не повинно бути заболоченим, адже застій води може негативно вплинути на кореневу систему.

Після появи сходів навесні клумбу потрібно звільнити від бур’янів і стежити, щоб молодим рослинам вистачало світла та вологи.

Аквілегія

Аквілегію, яку також називають водозбором, можна висівати просто на клумбі. Насіння цієї культури дрібне, тому його не варто глибоко закладати в землю.

Розкладіть насіння на поверхні зволоженого ґрунту та легко притисніть його. Зверху можна додати зовсім тонкий шар землі або залишити насіння практично на поверхні, якщо ґрунт достатньо вологий.

Після зимівлі сходи можуть з’являтися поступово, тому навесні не варто поспішати перекопувати ділянку, якщо рослини довго не показуються.

Люпин

Люпин краще одразу висівати там, де він зростатиме надалі. Рослина формує стрижневу кореневу систему й не завжди добре переносить пересаджування.

Осінній посів дає насінню можливість пройти природний період охолодження. Навесні, коли ґрунт прогріється, з’являться молоді сходи.

Люпину підійде сонячна ділянка з добре дренованим ґрунтом. Варто врахувати, що після появи сходів до першого рясного цвітіння може минути певний час.

Ерингіум

Ерингіум, або синьоголовник, вирізняється незвичайними суцвіттями сріблястого, блакитного чи білуватого кольору. Рослина добре переносить спеку та посуху й не потребує складного догляду.

Для осіннього посіву оберіть сонячне місце з легким ґрунтом і хорошим дренажем. Насіння краще висівати одразу на постійній ділянці.

Як і люпин, ерингіум має кореневу систему, яку небажано травмувати під час пересаджування. Тому місце для нього краще визначити заздалегідь.

Скабіоза

Скабіозу можна висівати у відкритий ґрунт або садові контейнери. Її суцвіття нагадують невеликі пухнасті подушечки та можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або бордовими.

Осінній посів дає змогу насінню пережити природний холодний період, після чого навесні воно може прорости. Для рослини обирайте добре освітлену ділянку без застою води.

Скабіоза цікава не лише під час цвітіння. Після завершення сезону на стеблах залишаються декоративні насіннєві головки, які можна використовувати для сухих композицій.

Які квіти не варто висівати у вересні

Не всі декоративні рослини підходять для осіннього посіву. Теплолюбні культури, які погано переносять холод, краще не висаджувати просто неба перед зимою.

Зокрема, у вересні не варто висівати або висаджувати у відкритий ґрунт теплолюбні бегонії, канни та жоржини, якщо йдеться про рослини, які не зимують у ґрунті у вашому регіоні. Їм потрібні інші умови зимівлі.