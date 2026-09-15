У таких умовах рослина витрачає набагато менше сил на нарощування зеленої маси і може зосередитися на формуванні нових коренів

Осінь добре підходить для того, аби садити гортензії, адже в цей період повітря стає прохолоднішим, земля ще довго зберігає тепло, а дощів зазвичай більше. У таких умовах рослина витрачає значно менше сил на нарощування зеленої маси, натомість активніше формує нові корені. «Новини.Info» розповідають, як правильно посадити гортензію восени.

Коли садити гортензію восени?

Осінню посадку радять проводити тоді, коли спека вже минула, але ґрунт ще залишається достатньо теплим. Гортензії бажано висаджувати щонайменше за 6 тижнів до стійкого промерзання ґрунту, поки зберігається відносно м’яка погода. За цей час рослина встигає частково вкоренитися й краще підготуватися до першої зими.

Як вибрати місце?

Місце слід обирати з урахуванням освітлення. Для багатьох гортензій оптимальне ранкове сонце і легка тінь у другій половині дня. У постійній тіні гортензія цвіте слабше, а під палючим літнім сонцем швидше втрачає вологу.

Як підготувати яму?

Посадкову яму потрібно зробити ширшою за кореневу грудку, але не заглиблюйте кущ сильніше, ніж він ріс у контейнері. Коренева шийка повинна залишатися приблизно на рівні навколишнього ґрунту. Землю ж навколо коренів слід ущільнити руками й добре пролити.

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Компост можна змішати з садовою землею, але не варто заповнювати яму лише дуже пухким поживним субстратом. Корені повинні поступово переходити в навколишній ґрунт, а не залишатися всередині «кишені».

Що робити після посадки?

Після посадки поверхню потрібно промульчувати органікою шаром у кілька сантиметрів, залишаючи вільне місце біля самих стебел.

Мульча допомагає зменшити випаровування та згладжувати температурні коливання, але вона не повинна утворювати мокрий горбик навколо основи.

Нову гортензію потрібно продовжувати поливати восени, якщо дощу недостатньо.