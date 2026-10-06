Шар мульчі створює додатковий захист для ґрунту та допомагає йому повільніше промерзати

Озимий часник встигає до зими добре вкорінитися, але раптове сильне похолодання без снігового покриву може зашкодити посадкам. Щоб захистити зубчики від промерзання, грядку восени радять замульчувати. Які матеріали використати для цього, пише «Флористікс».

Навіщо мульчувати озимий часник

Після посадки зубчики поступово формують коріння, а за теплої погоди можуть навіть почати проростати. Якщо після цього приходять сильні морози, особливо без снігу, рослини стають більш вразливими.

Шар мульчі створює додатковий захист для ґрунту та допомагає йому повільніше промерзати. Це особливо важливо в безсніжні періоди, коли природного утеплення грядки немає.

Чим замульчувати часник

Для мульчування можна використовувати хвойний опад. Він створює захисний шар над грядкою, а навесні не повинен суттєво перешкоджати появі зеленого пера.

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Також для укриття часнику підходять солома та сухе листя. Оптимальним вважають шар близько 5 см: крізь нього молоді паростки часнику здатні пробиватися навесні.

Ще один варіант – тирса. Водночас свіжу тирсу краще використовувати обережно, оскільки вона має свої особливості як мульчувальний матеріал.

Чи потрібно прибирати мульчу навесні

Знімати мульчу одразу після завершення зими необов’язково. Вона може залишатися на грядці та виконувати інші корисні функції.

Шар мульчі допомагає довше утримувати вологу в ґрунті під час потепління, захищає коріння від перегрівання та стримує ріст бур'янів. Тому правильно підібране укриття може бути корисним не лише взимку, а й протягом весни та літа.