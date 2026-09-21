Після зміни умов не потрібно щодня переносити орхідею з одного приміщення в інше

Після завершення літнього цвітіння орхідея не обов’язково переходить у тривалий період спокою. У вересні можна трохи змінити умови утримання рослини, щоб створити сигнал до нового циклу цвітіння. Особливо добре цей прийом підходить для фаленопсисів – найпоширеніших кімнатних орхідей. Водночас важливо не створювати рослині різкого стресу та не жертвувати освітленням заради прохолоди. Як правильно стимулювати орхідею до цвітіння, пише Homes and Gardens.

Переставте орхідею у прохолодніше місце

У природі фаленопсиси ростуть у тропічних і субтропічних регіонах Азії, Нової Гвінеї та північної Австралії. Зміна температури між днем і ніччю є частиною природного сезонного циклу рослини.

У квартирі температурні умови часто залишаються майже незмінними протягом усього року. Особливо це помітно восени та взимку, коли починає працювати опалення. Через це орхідея може довше не формувати новий квітконос.

У вересні спробуйте перенести рослину в кімнату, де вночі температура трохи нижча. Для фаленопсиса може підійти світле місце з нічною температурою приблизно 13–18 °C.

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Не ставте орхідею на протяг

Прохолода має бути помірною та природною. Не потрібно виставляти горщик на холодний балкон або ставити його просто під потік повітря з відкритого вікна.

Також тримайте рослину якомога далі від кондиціонера та інших джерел різких перепадів температури. Надмірне охолодження або протяг можуть нашкодити рослині замість того, щоб стимулювати появу квітконоса.

Не варто ставити орхідею й безпосередньо біля батареї. Гаряче сухе повітря також створює для фаленопсиса несприятливі умови.

Подбайте про достатнє освітлення

Перестановка в прохолодніше місце не повинна означати, що рослина отримуватиме менше світла. Восени світловий день скорочується, тому фаленопсису особливо важливо забезпечити достатню кількість розсіяного освітлення.

Найкраще підійде світле вікно, захищене від протягів і прямих палючих сонячних променів. Якщо природного світла недостатньо, можна використовувати додаткове освітлення для кімнатних рослин.

Не ставте орхідею в темний кут лише заради прохолоди. Для формування квітконоса рослині потрібні відповідні умови освітлення.

Залиште рослину в прохолоді на кілька тижнів

Після зміни умов не потрібно щодня переносити орхідею з одного приміщення в інше. Дайте їй час адаптуватися.

У прохолоднішому та добре освітленому місці рослину можна залишити на кілька тижнів. Якщо догляд залишається стабільним, біля основи рослини згодом може з’явитися новий квітконос.

Коли він почне активно розвиватися, орхідею можна повернути в комфортніші та стабільніші умови. Після цього намагайтеся не влаштовувати рослині різких змін температури або освітлення, адже вони можуть призвести до осипання бутонів.

Не забувайте про вологість повітря

Восени проблема для орхідей часто виникає не через нестачу води в горщику, а через сухе повітря в кімнаті. Особливо це актуально після початку опалювального сезону.

Постійно обприскувати фаленопсис не обов’язково. Надлишок вологи на листі та в пазухах може створювати додаткові проблеми. Замість цього використовуйте зволожувач повітря або поставте рослину в приміщенні, де вологість вища.

При цьому не допускайте застою води в горщику та субстраті. Поливайте орхідею відповідно до стану коренів і субстрату, а не за фіксованим графіком.

Чого не варто робити у вересні

Не намагайтеся стимулювати цвітіння одразу кількома різкими змінами. Не ставте орхідею на холод, не залишайте її під прямим сонцем і не скорочуйте полив без потреби.

Також не варто постійно переставляти горщик з місця на місце після появи квітконоса. Коли рослина почне формувати бутони, для неї особливо важливі стабільні температура, освітлення та режим догляду.